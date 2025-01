Si è messo al voltante con un tasso alcolico tre volte sopra il consentito un automobilista 54enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale: durante la marcia, infatti, la vettura condotta dall’uomo ha urtato un altro veicolo, per fortuna senza feriti.

In particolare, il conducente, residente fuori provincia, intorno alle 2.45 della notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, stava viaggiando con una Mercedes sulla tangenziale Modena-Sassuolo in direzione Modena quando, per motivi in corso di accertamento, all’altezza dell’uscita per Baggiovara, ha urtato un autocarro condotto da un 50enne residente in provincia.

Sul posto, quindi, sono intervenuti gli operatori dell’Infortunistica avviando i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto e sottoponendo l’automobilista della Mercedes ad alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre il triplo del consentito (il limite è 0.5) collocandolo quindi nella terza fascia individuata dalle normative, ovvero la più grave.

All’uomo, di conseguenza, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada e gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo, di proprietà di un’altra persona, non è stato interessato da provvedimenti.

Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico, la cui ammenda, secondo il nuovo Codice della strada, può arrivare fino a sei mila euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente fino a due anni. Inoltre, le sanzioni potranno essere pure aumentate da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).