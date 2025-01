Come ogni anno, Anpi Guastalla organizza, in collaborazione con il Comune di Guastalla e le scuole di ogni ordine e grado, diversi eventi per ricordare il Giorno della Memoria e riflettere su temi e valori ad esso collegati.

Domani, mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 11.00, la classe 2^P dell’Istituto Carrara parteciperà ad un INCONTRO E DIBATTITO CON ERIC GOBETTI, storico italiano, autore di libri e documentari, collaboratore del canale TV RAI Storia, studioso del fascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della storia della Jugoslavia nel Novecento.

Si parlerà anche del suo libro “La Resistenza dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945)”, ovvero la storia di ventimila italiani, partigiani in terra straniera, costretti a combattere in condizioni estreme e circondati dalla diffidenza della popolazione. Eroi semplici che, senza ragioni ideologiche o di convenienza, scelsero di combattere il nazismo. Le testimonianze dei superstiti di quella terribile vicenda fanno luce su una storia a lungo rimossa, evitando la retorica dell’eroismo partigiano, ma anche dando il giusto riconoscimento a una scelta unica e coraggiosa.

Sempre nella mattinata di domani si svolge presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini il progetto “IO MI RICORDO CHE…”, laboratorio scolastico per le classi 4a C e 4a D della scuola primaria dell’Istituto Ferrante Gonzaga e la classe quarta dell’Istituto Sant’Orsola che incontreranno Antonella Panini dell’Associazione Ars Ventuno e alcuni rapresentanti della sezione locale Anpi Guastalla. Un’occasione per parlare, confrontarsi e interrogarsi sull’importanza del ricordo, partendo dai vissuti personali dei bambini per costruire insieme il concetto di memoria.

Altri eventi sono in programma nei prossimi giorni, fra proiezioni cinematografiche, spettacoli di burattini, mostre, laboratori didattici, visite alla sinagoga e al ghetto.