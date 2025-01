Si apre con il primo appuntamento di giovedì 23 gennaio 2025 alle ore 11, alla Libreria Coop Zanichelli di Piazza Galvani a Bologna, Lector in fabula, un progetto interamente dedicato a Umberto Eco attraverso libri, letture e approfondimenti.

Umberto Eco è stato una figura profondamente radicata nella città di Bologna: scrittore, semiologo, filosofo, saggista, medievista, punto di riferimento per gli studi legati alla Semiotica e alle discipline della Comunicazione e docente all’Università di Bologna, dove è stato fondatore del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e della Scuola Superiore di Studi Umanistici.

Alla sua morte, nel 2016, la città gli ha reso omaggio con l’intitolazione della Piazza coperta di Salaborsa.

Il nuovo percorso/gruppo di lettura si realizza dopo le due positive e molto partecipate esperienze di ALPHAVILLE, dedicato a Valerio Evangelisti (2023) e Ombre sotto i portici, dedicato a Loriano Macchiavelli (2024), ed è quindi il terzo progetto promosso da Settore Biblioteche e Welfare culturale | Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Librerie Coop Zanichelli e Associazione Valerio Evangelisti – Il sole dell’avvenire nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna

Il percorso è stato ideato in continuità con le edizioni precedenti, per valorizzare la lettura delle opere di scrittrici e di scrittori legati a Bologna.

Il titolo Lector in fabula si riferisce al celebre saggio di Umberto Eco pubblicato da Bompiani nel 1979, nel quale viene messo al centro il ruolo di lettrici e lettori nell’interpretazione dei testi, cosa che il percorso/gruppo di lettura si propone di fare nell’arco di 6 mesi alternando le tappe del gruppo di lettura ad altre occasioni aperte a tutte le persone interessate.

Fino a giugno 2025 il gruppo di lettura si incontrerà a cadenza mensile, sempre al mattino del giovedì, dalle 11 alle 13, presso la Libreria Coop Zanichelli, dove sarà disponibile uno scaffale dedicato con i libri di Umberto Eco proposti in lettura.

“Lector in Fabula” è inoltre arricchito da alcuni incontri di approfondimento, da scaffali dedicati a Eco nelle biblioteche di Bologna e da un insieme di ricerche bibliografiche e documentarie sulle opere dell’autore, a partire da fonti presenti nella Biblioteca comunale dell’Archiginnasio. Per ogni libro letto dal gruppo, la ricerca identifica documenti di varia natura, citati nel libro, dall’autore o in qualche modo connessi alla lettura fatta. Una gallery di immagini commentate riunirà questa documentazione che potrà essere sempre “sfogliata” online sul sito della biblioteca e sarà brevemente presentata all’inizio degli incontri.

Tutte le tappe del percorso sono a partecipazione libera e gratuita. Gli incontri del gruppo di lettura hanno luogo alla Libreria Coop Zanichelli. I libri di Umberto Eco sono disponibili al prestito nelle Biblioteche di Bologna e in vendita nelle librerie.

PROGRAMMA LECTOR IN FABULA

giovedì 23 gennaio 2025 ore 11 , incontro per confrontarsi su Il nome della rosa , Milano, Bompiani, 1980 (poi varie ristampe/edizioni) anche nell’adattamento a fumetti di Milo Manara, il cui primo volume è stato pubblicato da Oblomov nel 2023 (nel 2025 uscirà il secondo). Primo romanzo di Umberto Eco, un giallo storico ambientato sul finire del 1327 all’interno di un monastero benedettino, suddiviso in sette giornate, scandite dai ritmi della vita monastica.

, incontro per confrontarsi su , Milano, Bompiani, 1980 (poi varie ristampe/edizioni) anche nell’adattamento a fumetti di Milo Manara, il cui primo volume è stato pubblicato da Oblomov nel 2023 (nel 2025 uscirà il secondo). Primo romanzo di Umberto Eco, un giallo storico ambientato sul finire del 1327 all’interno di un monastero benedettino, suddiviso in sette giornate, scandite dai ritmi della vita monastica. giovedì 20 febbraio 2025 ore 11 , incontro per confrontarsi su Il cimitero di Praga , Milano, Bompiani, 2010 (poi varie ristampe/edizioni). Protagonista del romanzo è il capitano Simone (Simonino) Simonini, un falsario estremamente cinico che vive nel XIX secolo. Ambientata tra Parigi, Torino, Monaco di Baviera e Palermo, la narrazione rielabora la storia del Risorgimento con dati e personaggi realmente esistiti, tranne il protagonista, unico elemento di fantasia del romanzo, che funge da trait-d’union dei diversi fatti e protagonisti storici e al quale l’autore attribuisce un ruolo primario nella maggior parte dei complotti dell’Ottocento.

, incontro per confrontarsi su , Milano, Bompiani, 2010 (poi varie ristampe/edizioni). Protagonista del romanzo è il capitano Simone (Simonino) Simonini, un falsario estremamente cinico che vive nel XIX secolo. Ambientata tra Parigi, Torino, Monaco di Baviera e Palermo, la narrazione rielabora la storia del Risorgimento con dati e personaggi realmente esistiti, tranne il protagonista, unico elemento di fantasia del romanzo, che funge da trait-d’union dei diversi fatti e protagonisti storici e al quale l’autore attribuisce un ruolo primario nella maggior parte dei complotti dell’Ottocento. giovedì 20 marzo 2025 ore 11 , incontro per confrontarsi su Apocalittici e integrati , Milano, Bompiani, 1964 (poi varie ristampe/edizioni) e un fumetto a scelta tra Charlie Brown e Superman. Un testo fondamentale in cui il fumetto (insieme alla televisione) è la lente attraverso la quale analizzare la cultura e i mezzi di comunicazione di massa. Apocalittici, per Eco, sono gli/le intellettuali che esprimono un atteggiamento critico e aristocratico nei confronti della moderna cultura di massa. Integrati tutte e tutti coloro che ne hanno una visione ingenuamente ottimistica.

, incontro per confrontarsi su , Milano, Bompiani, 1964 (poi varie ristampe/edizioni) e un fumetto a scelta tra Charlie Brown e Superman. Un testo fondamentale in cui il fumetto (insieme alla televisione) è la lente attraverso la quale analizzare la cultura e i mezzi di comunicazione di massa. Apocalittici, per Eco, sono gli/le intellettuali che esprimono un atteggiamento critico e aristocratico nei confronti della moderna cultura di massa. Integrati tutte e tutti coloro che ne hanno una visione ingenuamente ottimistica. giovedì 17 aprile 2025 ore 11 , incontro per confrontarsi su Baudolino , Milano, Bompiani, 2000 (poi varie ristampe/edizioni). Quarto romanzo dell’autore, narra la storia di Baudolino, un giovane ragazzo di campagna della Pianura Padana – proveniente dalla Fraschetta, dove successivamente sorgerà Alessandria – che nel 1154, all’età di tredici anni, viene adottato dall’imperatore Federico Barbarossa. Un protagonista che non si dimentica vive una vita ricca di avventure e peripezie, in ogni parte del mondo (allora) conosciuto.

, incontro per confrontarsi su , Milano, Bompiani, 2000 (poi varie ristampe/edizioni). Quarto romanzo dell’autore, narra la storia di Baudolino, un giovane ragazzo di campagna della Pianura Padana – proveniente dalla Fraschetta, dove successivamente sorgerà Alessandria – che nel 1154, all’età di tredici anni, viene adottato dall’imperatore Federico Barbarossa. Un protagonista che non si dimentica vive una vita ricca di avventure e peripezie, in ogni parte del mondo (allora) conosciuto. giovedì 15 maggio 2025 ore 11 , incontro per confrontarsi su La bustina di Minerva , Milano, Bompiani, 2000 (poi varie ristampe/edizioni). L’antologia raccoglie gli interventi della rubrica culturale e ironica curata da Umberto Eco e pubblicata a partire dal 1985 sull’ultima pagina del settimanale l’Espresso. Uno sguardo sull’attualità e non solo, la cui pubblicazione sulla rivista è proseguita fino al 2016.

, incontro per confrontarsi su , Milano, Bompiani, 2000 (poi varie ristampe/edizioni). L’antologia raccoglie gli interventi della rubrica culturale e ironica curata da Umberto Eco e pubblicata a partire dal 1985 sull’ultima pagina del settimanale l’Espresso. Uno sguardo sull’attualità e non solo, la cui pubblicazione sulla rivista è proseguita fino al 2016. giovedì 18 giugno 2024 ore 11, incontro per confrontarsi su Il pendolo di Foucault, Milano, Bompiani, 1988 (poi varie ristampe/edizioni). Suddiviso in dieci segmenti che rappresentano le dieci Sephirot ebraiche, il secondo romanzo di Eco è ricco di citazioni esoteriche, dalla Cabala all’alchimia, alla teoria del complotto. Il titolo del libro si riferisce all’effettivo pendolo ideato dal fisico francese Léon Foucault come prova sperimentale della rotazione della Terra, il quale ha un significato simbolico all’interno del romanzo.

Il programma sarà arricchito da altri momenti pubblici nel corso dei sei mesi di durata.

Informazioni:

bibliotechebologna.it

pattoletturabo.comune.bologna.it

https://www.librerie.coop/librerie/librerie-coop-zanichelli/