Iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità dal mattino con piogge deboli in estensione dal crinale appenninico al settore occidentale e centrale della regione. Quota neve intorno ai 1500 metri, in rialzo durante la giornata. Visibilità ridotta per nubi basse in montagna e per per foschie dense in pianura.

Temperature in diminuzione le minime, comprese tra 0 e 4 gradi, con locali gelate nelle zone di aperta campagna. Massime in diminuzione e comprese tra 6 e 10 gradi. Venti deboli da nord-est. Mare poco mosso.

(Arpae)