In queste settimane è in corso il montaggio di 45 sostegni tubolari monostelo nei Comuni di San Lazzaro di Savena, Monterenzio e Monghidoro, in provincia di Bologna.

Le operazioni prevedono l’utilizzo di elicotteri speciali con portata sino a 10 tonnellate, con l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale delle lavorazioni e garantire la tutela del territorio. Questa soluzione, infatti, riduce le ricadute sulla viabilità esistente, evitando il passaggio di mezzi pesanti destinati al montaggio dei sostegni.

Nello specifico, il piano operativo dal 20 al 25 gennaio interesserà il comune di San Lazzaro di Savena, per poi proseguire nei comuni di Monterenzio e Monghidoro per circa due settimane. Le attività si concluderanno entro la prima decade di febbraio.

La durata dei lavori è suscettibile a variazioni in funzione delle condizioni meteo nonché del rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalle procedure di volo.

Con più di 16 km di nuove linee interrate, il collegamento Colunga-Calenzano, oltre ad un miglioramento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico, genererà importanti benefici ambientali per le comunità locali. La nuova infrastruttura, infatti, verrà realizzata in sostituzione dell’attuale elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e consentirà di demolire circa 106 km di vecchie linee aeree, interessando complessivamente 12 Comuni, 9 in provincia di Bologna e 3 in provincia di Firenze. L’intervento permetterà di restituire alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio.