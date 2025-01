“E’ stata una serata straordinaria dal punto di vista sportivo ma anche per l’organizzazione della città che ha retto l’impatto del match probabilmente più impegnativo di questa stagione di Champions League. Per questo voglio ringraziare le forze dell’ordine, la Polizia locale, Tper, Hera e tutti gli operatori in campo per gestire questa giornata così impegnativa. E ringrazio soprattutto le cittadine e i cittadini e i commercianti per la pazienza”.

Così il sindaco Matteo Lepore sulla giornata di ieri.

La Polizia locale ha visto impegnati oltre 100 agenti nella gestione della viabilità e in servizi di antiabusivismo che hanno portato, nel solo pomeriggio di ieri, al sequestro di 186 bottiglie di birra, 2 vasconi di plastica ed un carrello, 94 pezzi tra pelletteria e gadget e a 4 verbali per violazione dell’ordinanza “anti alcol” emessa dal Sindaco (3 per somministrazione, 1 per vendita da asporto).

Importante anche l’impegno di Tper che ha messo a disposizione una ventina di mezzi, prima per portare i tifosi ospiti alla fan zone ai Giardini di Villa Cassarini e poi per riaccompagnarli in centro dopo la partita.