Laboratori divertenti e attività coinvolgenti per ragazze e ragazzi curiosi di sperimentare. Tornano gli appuntamenti di “Magica Scienza” al Museo della Bilancia di Campogalliano, un nuovo percorso a sei tappe per approfondire fenomeni scientifici sorprendenti, in calendario ogni ultima domenica del mese.

Il 26 gennaio si va alla scoperta dei fenomeni luminosi nell’incontro “Luci, laser e bagliori”, il 23 febbraio focus su “Pendoli e clessidre” tra racconti e attività sul tempo e la velocità, il 30 marzo giochi di forza ed equilibrio all’incontro “Ponti, torri e costruzioni”. “L’aria questa sconosciuta” è il tema del quarto laboratorio, il 27 aprile, con un approfondimento sulle proprietà dei fluidi, soprattutto le meno note, poi il 25 maggio si esplora il mondo delle misure con tante idee per usare strumenti noti e non comuni. Ultimo incontro in rassegna, il 29 giugno, “Bolle di sapone”, matematica, geometria e divertimento con l’acqua saponata.

Tutti i laboratori, rivolti a bambine e bambini nella fascia 6-11 anni, avranno inizio alle 16 e dureranno circa un’ora. L’iniziativa è a numero chiuso, per prenotare il biglietto (costo di 3 euro, ingresso omaggio per gli accompagnatori) è possibile chiamare il numero 059-527133 o mandare una mail a mostre@museodellabilancia.it.

Gli appuntamenti del primo semestre prendono avvio da una delle postazioni della mostra “L’altra biblioteca”, un percorso dedicato al rapporto tra albo illustrato e divulgazione scientifica, che offre tante chiavi di lettura originali per leggere, comprendere e provare la scienza, sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Richieste Libere 2024.