Cristina Donà, Davide Toffolo, voce e chitarra di Tre Allegri Ragazzi Morti, e Fast Animals & Slow Kids sono gli artisti che danno vita alla nona edizione di “Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore”, al via alla Tenda giovedì 30 gennaio. Tre nuovi appuntamenti, dopo l’anteprima di novembre con il cantautore siracusano Marco Castello, per fare il punto sulla canzone d’autore tra esibizioni live e dialoghi con il pubblico guidati dal giornalista e speaker radiofonico Francesco Locane.

Come da tradizione, tutti gli eventi si svolgono di giovedì, alle 21.30, con ingresso libero e gratuito: Cristina Donà il 30 gennaio, Fast Animals & Slow Kids il 6 marzo, Davide Toffolo il 3 aprile.

L’edizione 2025 della rassegna è stata presentata questa mattina, giovedì 22 gennaio, a Palazzo Comunale con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Francesca Garagnani, responsabile del Centro Musica, che cura la rassegna; il direttore artistico Corrado Nuccini e Francesco Locane.

“Cantautori su Marte”, come ha spiegato Nuccini, celebra il valore della parola nella musica, esplorando la figura del cantautore, un termine unico della lingua italiana, senza equivalenti diretti in altre lingue. Una tradizione, profondamente radicata nella cultura italiana, che continua a evolversi adattandosi al presente. Come diceva De André, sottolineando il ruolo centrale del testo nella canzone d’autore, “la musica è un tram che porta in giro le parole”.

Ad aprire la serie, giovedì 30 gennaio, sarà Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana. Nel suo percorso artistico, iniziato negli anni Novanta, Donà è sempre stata in grado di rinnovarsi e ha reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock, diventando punto di riferimento e ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani e riuscendo a conquistarsi il plauso di artisti come Robert Wyatt, con il quale ha collaborato, David Byrne e Peter Walsh (produttore, tra gli altri, di Peter Gabriel e Simple Minds).

Giovedì 6 marzo, arrivano alla Tenda i Fast Animals & Slow Kids (Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini). Nati a Perugia nel 2008, i Fask miscelano post-punk e rock alternativo conquistando il pubblico con testi diretti ed energia contagiosa. Il 25 ottobre 2024 è uscito “Hotel Esistenza”, il loro settimo album in studio, frutto di tre anni di lavoro che rispecchia un percorso di vita. Anche con questo album, i Fask si confermano come una delle realtà più dinamiche e in continua evoluzione del rock italiano.

Ultimo ospite della rassegna, il 3 aprile, sarà Davide Toffolo, voce e chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Autore di fumetti, con titoli pubblicati da Oblomov, e musicista, nel 2000 ha fondato “La tempesta dischi”, l’etichetta che dà voce a molti artisti della scena indipendente italiana. Nella serata modenese Toffolo presenterà “Tre Allegri Ragazzi Morti Fan Art”, la mostra che raccoglie le opere prodotte dai fan del gruppo. Nato nel 1994 a Pordenone, il gruppo ha conquistato il pubblico con il suo sound unico, un mix di punk, rock alternativo e influenze etniche. Conosciuti per le performance mascherate e i live energici, i Tre Allegri Ragazzi Morti hanno celebrato i loro trent’anni di carriera con un’intensa attività live e la pubblicazione di nuovi album, tra cui “Garage Pordenone”. Il loro percorso è un continuo innovare, sperimentare e omaggiare la musica e la cultura italiana, mantenendo sempre un occhio rivolto al futuro.

“Cantautori su Marte” è promosso dal Centro Musica di Modena con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò). Nelle passate edizioni ha ospitato, fra gli altri, Motta, Ex Otago, Giorgio Poi, Gomma, Cosmo, Colombre, Willie Peyote, Maria Antonietta, Coma Cose, Vasco Brondi, Paolo Benvegnù, Federico Dragogna (Ministri), Margherita Vicario, Generic Animal, Francesca Michielin, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Emma Nolde, Roberta Sammaelli, Niccolò Fabi e Whitemary.

La Tenda si trova a Modena, in viale Monte Kosica angolo viale Molza. Tutti gli eventi sono è ad ingresso libero e gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina facebook La Tenda.