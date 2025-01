Sabato 25 gennaio, alle ore 16, presso la Sala delle Capriate di Concordia, in via per San Possidonio n. 1, si terrà una conversazione scientifica ispirata ai temi trattati nel libro “I microbi salveranno il mondo?” (D. Cavalieri, R. Rappuoli, L. Vozza, Edizioni Il Mulino, 2024).

Gli autori, il Prof. Ordinario di Microbiologia all’Università di Firenze, Duccio Cavalieri, e la Dott.ssa Lisa Vozza, Chief Scientific Officer della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, intavoleranno una discussione approfondita sui microbi e il loro impatto sulla salute umana.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Politéia di Mirandola in collaborazione con il Comune di Concordia ed è il primo di due incontri culturali intitolati “Dialoghi di Politéia”. Questi eventi sono dedicati a tematiche medico-scientifiche, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su questioni rilevanti per la salute e l’ambiente, offrendo al contempo spunti di riflessione per i professionisti del settore.

L’Associazione Culturale Politéia ha una lunga tradizione di organizzazione di incontri pubblici su temi di cittadinanza e attualità. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Concordia, i cittadini avranno l’opportunità di ascoltare alcune delle voci più autorevoli su argomenti di interesse comune.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.