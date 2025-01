Dopo gli eventi degli scorsi giorni, proseguono le iniziative che la sezione locale di Anpi e il Comune di Guastalla organizzano per ricordare il Giorno della Memoria. Un calendario ricco di appuntamenti indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado, alla cittadinanza e a tutti gli interessati.

Domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 11.00 presso il Teatro comunale R. Ruggeri, alcune classi prime e seconde dell’Istituto Russell assisteranno ad uno SPETTACOLO DI BURATTINI, adatto ad un pubblico dai 3 ai 99 anni, messo in scena da Alessandro Guglielmi della Compagnia Manintasca e organizzato dall’Associazione di promozione sociale «Collettivo Popoli e Burattini» di Guastalla RE. Amicizia, pace, tradizioni e storia delle nostre terre saranno raccontate con la sagacia tipica dei burattini. La commedia si avvale del repertorio del burattinaio Attilio Arcagni, di Piadena, detto il «Racagn», che recitava in corti e cascine nella prima metà del secolo scorso. Attilio imparò l’arte andando “a bottega” dalla famiglia Sarzi, di origine mantovana, ai tempi già residenti in terra emiliana.

Nella stessa mattinata di domani, presso l’Istituto Carrara le classi 4a O e 4a P parteciperanno a due laboratori su “LA MEMORIA DEI DIMENTICATI – Scuola di Pace di Monte Sole di Marzabotto”. La conoscenza dei processi storici, degli eventi e dei protagonisti del 1944 servirà come stimolo per una riflessione profonda sui meccanismi che a quegli accadimenti hanno portato. L’idea è quella di passare dal retorico «Mai Più» al “perché ancora? Perché le guerre? Come è stato ed è possibile?”.

Sabato 25 gennaio alle ore 10.30, presso la Torre Civica in piazza Matteotti, sarà inaugurata la mostra Il fascismo: origini e caratteri – Antonio Piccinini e le vicende reggiane” con approfondimenti sulle vicende guastallesi del ventennio fascista. Interverranno: il sindaco Paolo Dallasta, l’assessore alla cultura Fiorello Tagliavini, il coordinatore CGIL Zona Guastalla Davide Fellini e il presidente Sezione ANPI di Guastalla Claudio Malaguti.

L’esposizione è stata promossa e realizzata da ANPI Reggio Emilia, Legacoop Emilia Ovest, BOOREA, AUSER in collaborazione con Istoreco, Istituto Alcide Cervi, ALPI APC, ANPC. Sarà visitabile nei giorni di mercoledì e sabato dal 25 gennaio al 23 febbraio dalle 10.00 – 12.00 e dalle 15.00 – 17.00; l’apertura domenicale avverrà dalle 10.00 alle 12.00

La Sezione di ANPI svolgerà visite guidate con dettagliata esposizione per gli studenti degli istituti scolastici. È possibile programmare visite guidate chiamando il numero 348 79 77 566.

Sabato 25 gennaio, inoltre, inizieranno alcune giornate di pulizia delle nove pietre d’inciampo collocate nel territorio guastallese. Una iniziativa che coinvolgerà alcuni amministratori comunali e tutti i cittadini che vorranno partecipare. Per info contattare l’ufficio cultura allo 0522.839456

Sabato 1 febbraio, invece, l’assessore alla cultura Fiorello Tagliavini accompagnerà il pubblico in una VISITA GUIDATA ALLA SINAGOGA E AL GHETTO EBRAICO. Partecipazione gratuita, ritrovo alle ore 15.30 a Palazzo Ducale.

VISITE ALLA SINAGOGA E AL GHETTO EBRAICO sono in programma nei prossimi giorni e nelle prossime settimane anche per gli studenti dell’Istituto M. Carrara. Un’iniziativa didattica e culturale per conoscere la vita della comunità ebraica guastallese, presente in via Garibaldi dal diciassettesimo secolo e rimastavi ininterrottamente fino agli inizi del Novecento. Presso lo stesso Istituto si terranno, poi, diverse proiezioni del film “1938 DIVERSI” del regista Giorgio Treves con una introduzione del presidente della Sezione ANPI Guastalla Claudio Malaguti. Le leggi razziali fasciste furono promulgate nel 1938. Il popolo italiano, che non era tradizionalmente antisemita, fu spinto ad accettare la persecuzione di una minoranza etnica che viveva pacificamente in Italia da secoli. Il film racconta cosa significò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi, e come la popolazione ebraica e quella non ebraica vissero in quel periodo di razzismo, terrore e persecuzione.

Tra gennaio e febbraio anche l’Istituto Russell ospiterà eventi a tema, come vari incontri con il giornalista e scrittore Tiziano Soresina e la giurista e ricercatrice indipendente Federica Iandolo che tratteranno di “PENETRAZIONE E RADICALIZZAZIONE MAFIOSA: ASPETTI E CARATTERISTICHE”. Tiziano Soresina è autore di due libri di grande impatto e successo: “I mille giorni di Aemilia. Il più grande processo al Nord contro la ’Ndrangheta” e “AEMILIA: Il più grande processo alla mafia del Nord-Italia”. Pagine straordinarie di cronaca giudiziaria raccontata onorando la libertà di informazione. Federica Iandolo è autrice del libro “Madrine di ‘Ndrangheta” che parla del ruolo delle donne della mafia, una parte decisiva della mafia calabrese non ancora adeguatamente analizzata.