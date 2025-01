“Una segnalazione, una PEC, 42 giorni: i numeri che dipingono una vicenda imbarazzante. Sono le azioni che sono state rese necessarie per avere la risposta per la concessione di un’autorizzazione per svolgere attività politica in piazza“, lo scrivono Sharon Ruggeri e Giuseppe Vandelli, rispettivamente segretario cittadino e consigliere comunale della Lega, che si scagliano contro la Giunta Mesini. “Peccato – aggiungono – che l’autorizzazione sia persino stata accolta solo parzialmente. La richiesta presentata dalla Lega Sassuolo, come consuetudine, di durata annuale è stata negata. E’ stato concesso un utilizzo di soli 2 mesi.

La motivazione? A quanto pare l’amministrazione ha intenzione di cambiare regolamenti (o luogo, chi lo sa…) per i banchetti politici che da decine di anni si svolgono in Piazza Piccola. Quindi in maniera preventiva si nega l’autorizzazione ai partiti politici, giocando a fare i bulletti di quartiere. Curioso dunque che un assessore dia indicazione di negare parzialmente la richiesta per una sua idea futura“.

L’auspicio, concludono Vandelli e Ruggeri, è “che l’amministrazione chiarisca quanto prima questa grigia vicenda. Una cosa, però, la vogliamo precisare: non staremo a guardarci negare alcun diritto. Meglio oscurare l’opposizione che cercare il dialogo, come ad esempio hanno già tentato di fare non concedendo nemmeno il consueto spazio all’interno del periodico comunale per oltre 3 mesi: complimenti ai paladini della legalità!“.