Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha avviato il percorso per la realizzazione del nuovo Pug, il Piano Urbanistico Generale, che nel suo aggiornamento dovrà basarsi sulle linee di indirizzo illustrate all’atto dell’insediamento della Giunta.

“Il 2025 sarà l’anno del Pug – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – uno strumento indispensabile per realizzare quella visione di città sempre più vicina alle persone, inclusiva e funzionale, moderna e attrattiva”.

“La nostra città del futuro prossimo – afferma l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli – sarà una città prossima, vicina alle persone e al territorio, capace di coniugare sostenibilità, diritto alla casa e un tessuto urbano che risponda alle sfide del mondo del lavoro, creando spazi accessibili e inclusivi per una comunità che cresce insieme.”

“Sassuolo, la citta prossima – città di terra, acqua, fuoco”: è il titolo del nuovo piano urbanistico, che dovrà avere un “carattere” proprio e chiaramente riconducibile al proprio territorio, discendente dalle analisi e dalla specificazione dei macro dati di natura ambientale, territoriale e sociale che costituiscono la peculiarità di Sassuolo. Il PUG dovrà essere compreso dai cittadini nei suoi obiettivi strategici, con particolare riferimento alla promozione di uno sviluppo urbano sostenibile: per questo motivo, il futuro percorso di formazione del piano sarà presentato ai cittadini in modo chiaro, diretto e trasparente, anche con documenti specificatamente destinati ai “non addetti ai lavori”. La progettazione strategica deve promuovere la rigenerazione urbana partecipata: a tale fine, è necessario che l’aggiornamento del PUG in formazione metta in campo indirizzi e strategie che prevedano percorsi collaborativi con la cittadinanza, con particolare riferimento a temi specifici che interessano direttamente l’ambiente di vita delle persone.

La Strategia del PUG di prima formazione ha già individuato ambiti strategici e progetti prioritari di rigenerazione e qualificazione urbana: per questi progetti, e per gli ulteriori proposti dall’Amministrazione, la Strategia dovrà delineare e aggiornare maggiormente gli indicatori per il loro sviluppo, da attuare anche con masterplan, concorsi di idee e/ o progettazione. Le principali aree di studio per la definizione dei progetti strategici sono rappresentate dall’area delle Stazioni Ferroviarie; l’Ospedale vecchio (foto) e il raccordo tra zona stazioni e centro storico; l’ex cantina Pedemontana (Braida); l’area di riqualificazione “Ex 189-Mezzavia/Parco Amico” (foto); la valorizzazione degli “assi ducali storici nord e sud”; l’area naturale del fiume Secchia/Parco Ducale; il “Campus” del Polo Scolastico e Sportivo; la rigenerazione dei quartieri e molti altri punti. La prossima estate verranno fornite informazioni specifiche e tutta la cittadinanza sarà invitata ad esprimere idee ed osservazioni su uno strumento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere sviluppato durante il 2025.