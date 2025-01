Occorre appuntarsi sul calendario una data importante e attesa: venerdì 21 febbraio 2025 ore 21.00 torna La Notte dei Racconti, da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, al mondo, a ritrovarsi, adulti e bambini, per raccontare e raccontarsi storie.

“Tutto è possibile | Orme di fiaba” è il tema di questa edizione, che segna la prima tappa di avvicinamento a Reggionarra 2025, la città delle storie, che si svolgerà nella sua diciannovesima edizione nei giorni 23, 24 e 25 maggio.

Questa serata di magia, inserita nella settimana di celebrazioni che comprende la data in cui avrebbe compiuto gli anni Loris Malaguzzi, ispiratore della filosofia educativa di Reggio Emilia, coinvolge famiglie, gruppi di amici, case, scuole, ospedali, centri sociali, condomini, biblioteche, dove si condivideranno letture e narrazioni che i partecipanti sceglieranno.

Il nucleo di questa iniziativa si trova nelle scuole e nei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, dove, da sempre, quello della narrazione è uno dei 100 linguaggi dei bambini su cui si basa l’esperienza educativa conosciuta nel mondo come Reggio Emilia Approach.

“Orme di fiaba” è il sottotitolo di questa edizione, a cura del Laboratorio Rodari e di Monica Morini del Teatro dell’Orsa: di scarpe incantate sono piene le storie, stivali dalle sette leghe, babbucce di smeraldi, scarpette rosse, di cristallo e d’argento ci portano nell’altrove. Verso quel tutto possibile che la lanterna dell’infanzia sa illuminare. Un invito alla lettura e alla condivisione, lontano dalle luci artificiali degli schermi digitali, magari accanto a una candela, disegnando e ritagliando orme diverse, umane, di zampe, di creature straordinarie, che portano al luogo della narrazione,

Un rito collettivo che negli anni si è allargato a macchia d’olio: la Notte dei racconti accade nelle città e nei paesi ormai dei 5 continenti: dall’Africa al Sud America, dal Canada alla Cina all’Australia.

Come sempre, sul sito Reggionarra.it si potranno trovare tutte le informazioni. Dalla bibliografia a cura della Biblioteca Panizzi e della Casa delle Storie, all’apristoria Gli gnomi del ciabattino da scaricare e leggere per iniziare la serata, alle locandine segnaluoghi, alle indicazioni sul colore guida, quest’anno la Notte sarà GIALLA. Tutte e tutti sono invitati, se lo vogliono, ad iscriversi per poi realizzare la mappa della Notte dei Racconti, e a pubblicare le immagini della propria notte sui profili Instagram e Facebook, taggando @reggionarra con #nottedeiracconti.

Info: www.reggionarra.it – Laboratorio Teatrale Gianni Rodari – laboratorio.rodari@comune.re.it