Martedì 28 gennaio (ore 21) incontro alla Biblioteca Comunale di Sant’Ilario d’Enza sul tema “Ebrei italiani nel ventennio fascista”. Interverranno Alessandra Tarquini, Docente di Storia Contemporanea dell’Università La Sapienza (Roma), in collegamento da remoto, e Matthias Durchfeld, storico e direttore Istoreco Reggio Emilia. Modererà la serata, che sarà aperta da un saluto del sindaco Marcello Moretti, Mirco Zanoni, coordinatore culturale dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico.

Un momento di riflessione prezioso con autentici esperti su un tema che ha segnato la storia novecentesca del nostro Paese.

L’ascesa di Mussolini e del fascismo (1922) trova fra i cittadini ebrei italiani sia oppositori sia sostenitori. Il regime però manifesta ben presto tendenze razziste e antisemite, del resto presenti nella società con l’avvento del nuovo razzismo scientifico e l’antico anti-giudaismo di stampo religioso. Si arriva infine alle famigerate e discriminatorie Leggi Razziali e anti-ebraiche promulgate a partire dall’estate del 1938 e poi all’aperta persecuzione nel periodo dell’occupazione tedesca. Alcune migliaia di ebrei cercano la via dell’esilio, altri riescono a raggiungere l’Italia liberata. I più giovani, circa un migliaio, partecipano alla lotta partigiana; altri cercano di nascondersi. Ma un grande numero rimane vittima dei rastrellamenti, trova la morte in singoli eventi come il massacro delle Fosse Ardeatine o viene deportata nei campi di sterminio da cui solo pochi faranno ritorno.

Alessandra Tarquini, allieva di Renzo De Felice, è autrice di molti saggi e studi sul fascismo, sulla cultura italiana e sull’antisemitismo. Tra i suoi libri “La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1992” (2020), “Storia della cultura fascista” (2016), “Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista” (2009). Molto conosciuta per suoi interventi alla trasmissione di divulgazione “Passato presente” di Paolo Mieli su Rai Storia, partecipa abitualmente a talk show sulle reti nazionali. Matthias Durchfeld ha realizzato, invece, nel 2020 il volume “Gli ebrei a Reggio Emilia” e ha contribuito a creare, come membro di Istoreco, progetti ormai storici nel territorio reggiano come le Pietre d’Inciampo e i Sentieri Partigiani.

L’incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale, fa parte del programma di iniziative “Vittime e Carnefici – 80 anni dalla Liberazione di Auschwitz” realizzate dai Comuni di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine.

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza della Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 672154.