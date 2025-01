Rifacimento della rete fognaria, dei marciapiedi e dell’intero manto stradale: tempi, costi, step successivi del cantiere. Si è tenuto ieri sera, giovedì 23 gennaio, in sala civica Daolio a Novellara un incontro tra Amministrazione Comunale, commercianti e residenti di via Marchi e via Costa dove sono stati illustrati tempi, modalità, finalità e costi dell’intervento su via Costa che partiranno il prossimo 3 febbraio e dureranno circa 9 mesi.

Il progetto di Ireti di adeguamento reticolo fognario in via A. Costa e Via Marchi ammonta a € 770.000,00 e nasce con la finalità di adeguamento e razionalizzazione del sistema fognario al servizio di via A. Costa.

Questi lavori sono la prosecuzione di un intervento di Ireti che ha coinvolto tutta via Marchi. I lavori su via Marchi e sull’incrocio tra via Marchi e via Costa sono terminati per la parte di miglioramento fognario, mentre resta solo il rifacimento del tappeto stradale asfaltato.

Anche per quanto riguarda via Costa, Ireti deve provvedere ad un importante intervento di adeguamento e rifacimento del reticolo fognario. Condizione che ha portato l’Amministrazione di Novellara a pianificare in contemporanea un intervento per il completo rifacimento dei marciapiedi laterali e del manto stradale. Un intervento che allargherà e renderà più omogenei i marciapiedi.

L’inizio dei lavori è fissato per il 3 febbraio, con un intervento suddiviso in 6 fasi, ognuna delle quali con un impatto su un breve tratto della strada per permettere l’attività sul reticolo fognario, la demolizione e ricostruzione dei marciapiedi. Dopo qualche settimana dal termine dei lavori, per attendere l’assestamento del materiale depositato, si provvederà a rifare il manto stradale.

Tutto l’intervento costerà al Comune circa 200.000€.

“L’obiettivo dell’Amministrazione – ha dichiarato Gian Luca Arcetti, vicesindaco e assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Novellara – è di collegarsi all’intervento di IRETI su via Costa per effettuarne la riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale. Questo intervento non solo migliorerà l’estetica, ma incentiverà la circolazione pedonale.

Rimuovendo le barriere architettoniche e garantendo una mobilità più fluida per tutti vogliamo rendere l’ambiente urbano più vivibile, sostenibile e inclusivo. Non è solo un intervento infrastrutturale – ha concluso Arcetti – ma un investimento per la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i cittadini”.