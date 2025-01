Questa mattina poco dopo le 10.30 si è sviluppato un incendio presso una ditta di trattamento rifiuti in via Remesina esterna a Carpi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Carpi e Mirandola per domare le fiamme che avevano coinvolto i motori di un nastro trasportatore e una macchina selezionatrice.

Anche gli impianti di protezione attiva dell’azienda sono entrati in funzione, la situazione si è risolta nel giro di un’ora circa. Non si registrano feriti.