Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto oggi all’ora di pranzo in via Carline a Sala Bolognese. Un’autovettura, uscita dalla sede stradale, ha finito la sua corsa nel fossato, attorno ad un palo. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Persiceto, che hanno provveduto a liberare la persona rimasta bloccata nell’abitacolo, personale sanitario e carabinieri.