Frutto di un’intensa collaborazione con esperti internazionali, il nuovo corso di alta formazione attivato dall’Ateneo, “Scienze del benessere e della salute per le professioni sanitarie”, partirà a marzo con l’obiettivo di fornire ai partecipanti aggiornamenti teorici e metodologici sui recenti sviluppi della psicologia positiva e della salute umana, con particolare attenzione alla promozione del benessere psicologico, della salute mentale e fisica, e alla prevenzione di comportamenti a rischio e di condizioni di sofferenza psicofisica.

Il corso offrirà una formazione interdisciplinare di alta qualità, mirata a professionisti della salute umana, con un approccio innovativo che integra le più recenti scoperte della scienza del benessere.

In particolare, il programma combinerà conoscenze teoriche, metodologiche e applicative, derivanti dalla ricerca psicologica, sociosanitaria e clinica, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per lavorare in contesti sanitari e sociali. Tra i temi trattati, i partecipanti apprenderanno i principali modelli teorici e gli approcci integrati per la promozione del benessere, la salute psicofisica e la qualità della vita. I contenuti copriranno anche aspetti fondamentali quali: Neuroscienze del benessere psicologico, Stili di vita salutari (alimentazione, attività fisica, gestione dello stress), Lifestyle medicine e prevenzione dei comportamenti a rischio, Psicologia della salute e clinica positiva, Gestione della resilienza in contesti di malattie croniche e fine vita.

Inoltre, il corso fornirà strumenti pratici per la valutazione del benessere psicofisico e delle risorse personali (motivazione, resilienza, punti di forza caratteriali), e per l’applicazione di modelli di intervento nei contesti socio-sanitari, ospedalieri e organizzativi.

Il corso, che si svolge in parte in presenza a Bologna e in parte in blendend learning, è rivolto a professionisti della salute umana, tra cui medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione e laureati in scienze motorie, interessati ad acquisire competenze avanzate per promuovere il benessere e la salute psicofisica. L’obiettivo formativo è quello di fornire ai partecipanti una solida preparazione teorica e operativa in un campo interdisciplinare, che possa essere facilmente applicato nei contesti sanitari e socio-sanitari.

Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito una visione completa delle dinamiche psicologiche e fisiologiche del benessere e della salute, sviluppando le competenze necessarie per progettare e attuare interventi di promozione della salute in diversi ambiti. I partecipanti saranno in grado di lavorare in equipe multidisciplinari, sviluppare progetti di prevenzione e benessere, e applicare le tecniche apprese per migliorare la qualità della vita degli utenti in ambito sanitario e sociale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 febbraio. Per informazioni dettagliate sul programma, i requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito Scienze del benessere e della salute per le professioni sanitarie — Corso di Alta Formazione.