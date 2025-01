I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 39enne italiano, gravato da precedenti di polizia, per resistenza a un Pubblico Ufficiale. Tutto è avvenuto quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di una donna, poco più che trentenne, la quale ha chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine, in quanto il compagno l’aveva minacciata e aggredita durante una discussione domestica, danneggiando alcuni oggetti all’interno dell’appartamento.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo, che appariva in evidente stato di agitazione dettato dall’abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato ad inveire contro gli operanti. Nonostante l’invito dei militari a calmarsi, il 39enne li ha aggrediti nel tentativo di allontanarli dall’abitazione, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri in tutta sicurezza. Tale atteggiamento da parte dell’uomo, ha scaturito nella compagna uno stato di ansia e preoccupazione per la propria incolumità, tanto da costringere quest’ultima a trasferirsi in un luogo più sicuro. Alla luce di quanto indicato, il 39enne è stato arrestato dai Carabinieri e, dopo il processo per rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.