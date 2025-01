Progetto Pulcino e CuraRE Onlus hanno consegnato al Reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, alla presenza del dr. Giancarlo Gargano ed al suo staff, una nuova sonda lineare completando così la dotazione di sonde per l’ecografo Philips Affiniti, ecografo di altissima fascia già donato all’Unità Operativa – sempre da Progetto Pulcino – negli scorsi anni.

La nuova sonda addominale L-18-5 rappresenta un completamento fondamentale per le attrezzature del Reparto consentendo di eseguire esami ecografici con altissima risoluzione di specifiche regioni quali: addome, polmone, rachide lombosacrale e suture craniche dei neonati, facilitando l’individuazione di eventuali problematiche e migliorando così le possibilità di un intervento tempestivo. Questa sonda presenta una capacità di penetrazione straordinaria, anche in situazioni tecnicamente complesse come quelle che spesso si presentano nei grandi pretermine, mantenendo un’eccellente risoluzione e sensibilità. Uno strumento che consente di ampliare significativamente le potenzialità diagnostiche dell’ecografo con la possibilità di acquisire immagini estremamente precise e fedeli di strutture sia superficiali che profonde.

In particolare sarà fondamentale nello studio addominale dei grandi pretermine permettendo di evidenziare precocemente segni premonitori di patologie specifiche e prognosticamente importanti di queste età come: la enterocolite necrotizzante, le

malformazioni addominali ed epatiche, le trombosi del circolo portale o sistemico, il monitoraggio dei cateteri venosi ombelicali e /o centrali.

“Anche in età neonatale – ha ricordato il Dottor Gargano – il ricorso all’ecografo è divenuto parte integrante dell’esame obiettivo del neonato e delle attività routinarie. Negli ultimi anni infatti l’utilizzo dell’ultrasonografia in neonatologia è stato esteso a numerosissimi ambiti e distretti ed ha avuto una straordinaria implementazione. In particolare l’ecografia è oggi utilizzata dai neonatologi in ambito di diagnostica cerebrale, cardiologica, polmonare, nefro-urologica, oltre che di ausilio nel posizionamento di cateteri venosi centrali o di drenaggi intracavitari”.

Il denaro necessario per questa acquisizione è stato raccolto grazie agli introiti ricevuti per i gadget natalizi (in collaborazione con CuraRE Onlus), ai proventi ricavati dalle bomboniere solidali e dai corsi S.O.S. Bimbo per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree.

A ciò si aggiunge una raccolta fondi che ha visto protagonisti: We Care Pallacanestro Reggiana e GME Montascale, l’Associazione “Una bambola per un sorriso”, DEC di Borghi Stefano, Girardi Teresa e Cosso Giuseppe, Zannini Graziano, Bertolini Cecilia, l’Istituto

Comprensivo Comparoni di Bagnolo (RE), l’Unione Sportiva Virtus Mandrio, Benevity Causes Portal, il gruppo camperisti reggiani e le donazioni effettuate in occasione del settimo compleanno di Camilla e del “Memorial Idea Giroldini”.

Un sincero ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto con entusiasmo e perseveranza ed alle realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo obbiettivo anche attraverso la donazione di prodotti: Loacker, Alceste Aromi di Gabriele e Marina Baiocchi, la Casa del Miele e Bottega Broletto sas ed Iknores laboratorio erboristico.

Progetto Pulcino – che opera a stretto contatto con il personale medico ed infermieristico – crede fermamente nella sanità pubblica e si impegna al massimo delle sue possibilità affinché questa possa raggiungere traguardi di eccellenza e, attraverso la realizzazione

degli obiettivi prefissati, guarda al futuro poiché il sostegno alla maternità e all’infanzia fragile non si limita al solo periodo di ricovero neonatale ma va oltre.

Negli ultimi anni, a fianco alle acquisizioni di apparecchiature sempre di ultimissima generazione e di estrema efficacia clinica, Progetto Pulcino ha finanziato Master e corsi di formazione professionale per medici ed infermiere della U.O. fornendo un contributo

prezioso per la crescita del Reparto di Neonatologia e T.I.N. dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e

conoscere, seguire e sostenere tutte le attività dell’associazione.

