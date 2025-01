A partire dal 30 gennaio, riprende “Genitori non si nasce”, la storica e consolidata rassegna dedicata alle famiglie. La rassegna ogni anno viene confezionata pensando a chi si prende cura di chi non ha ancora raggiunto la maggiore età, piccoli e grandi.

Il cartellone si compone di molti appuntamenti e possibilità per bambine, bambini e genitori, finalizzati alla costruzione di una comunità educante sempre più presente ed attenta che diventa tanto più importante nella complessità di oggi, dove un’enorme quantità di stimoli ci arriva da ogni parte e le strade sicure e ben tracciate del passato non danno più risposte adeguate.

“Per questo, anche per il 2025 – dichiara Annalisa Bergamini, assessora comunale all‘Istruzione – abbiamo provato a dare un contributo attraverso incontri, percorsi e attività, affinché le persone possano sentirsi meno sole nell’accompagnare la crescita dei propri figli. Le fatiche genitoriali e di chi si prende cura dei più piccoli sono tante ed è spesso molto utile condividerle. Siamo infatti convinti che la crescita di bambine e bambini debba essere un pensiero e una responsabilità che riguarda la collettività, dal momento che i giovani rappresentano il futuro di tutti noi”.

Con “Genitori non si nasce” l’intento è quello di compartecipare alla fioritura di una comunità, attraverso spazi dedicati alla riflessione, all’informazione, alla condivisione e altri, non meno importanti, dedicati al gioco e al divertimento.

“Molte sono le attività in programma – conclude Bergamini – tra le quali spiccano quelle che hanno come focus il mondo della natura, dal quale oggi più che mai, non bisogna allontanarsi, perché al pari delle giovani generazioni, rimane il nostro bene più prezioso.”

Tra le diverse proposte, tornano a grande richiesta ‘I laboratori con lo Chef Aleotti’, laboratori di cucina condotti da Demis Aleotti, chef crevalcorese che, grazie alla sua grande passione e maestria culinaria e al suo carattere gioviale, sanno creare momenti di autentico entusiasmo e condivisione.

Una novità della edizione 2025 è rappresentata invece da ‘EduCane: impariamo dai nostri amici a 4 zampe’, ovvero due appuntamenti pensati per conoscere i vantaggi e le opportunità della presenza di un animale di affezione in famiglia. Gli incontri saranno condotti da istruttori professionisti accompagnati da due colleghi a 4 zampe, un cane e una gatta.

Il primo appuntamento è previsto per Giovedì 30 gennaio 2025 alle 16.30 con l’incontro “I pediatri di base e il programma ‘Nati per leggere’”. Dialogo tra Elisa Bertoli, pediatra di comunità e Roberta Baraldi, bibliotecaria della sezione ragazzi della Biblioteca comunale presso Sala Ragazzi della Biblioteca comunale in viale Caduti di via Fani 302, a Crevalcore

Qui di seguito il programma completo. Per i link e i moduli di iscrizione fare riferimento al sito istituzionale del Comune: https://www.comune.crevalcore.bo.it/novita/notizie/genitori-non-si-nasce-edizione-2025