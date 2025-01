Le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Casalgrande per celebrare il Giorno della Memoria, troveranno il loro culmine nella giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, con la posa della prima Pietra d’Inciampo in territorio casalgrandese in onore e alla memoria del concittadino Dannunzio Ferioli.

Il programma:

L’appuntamento è per domani mattina, mercoledì, alle 9.30 in via Rio Rocca 7 a Sant’Antonino di Casalgrande per la cerimonia della posa della pietra d’inciampo.

Successivamente, intorno alle 11 ci si sposterà alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’, in Piazza Ruffilli 2 a Casalgrande, dove si svolgerà un approfondimento storico sulla vita di Ferioli.

In collaborazione con Istoreco, verrà proiettato il filmato della posa della Pietra d’Inciampo e l’Assessore con delega alla Cultura, Graziella Tosi, leggerà la biografia di Dannunzio Ferioli.

Gli interventi:

A Sant’Antonino, per la posa della Pietra d’inciampo, assieme ai saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Daviddi e al suo discorso, interverrano, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Luca Vecchi, il Presidente della Provincia Giorgio Zanni e il Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti

Oltre ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, saranno presenti, la dottoressa Federica Manenti, Direttore Generale dell’Unione Tresinaro Secchia, il Vicesindaco del Comune di Castellarano, Cassandra Bertolini i rappresentanti dell’ANPI, della Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini, Il Gruppo Alpini di Casalgrande, Don Carlo Castellini, Parroco dell’Unità Pastorale 17 ‘Maria, Regina della Pace’, i rappesentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Casalgrande, assieme alle altre autorità civili, religiose e politiche.