La soddisfazione per “una giornata molto positiva, un dibattito utile e nel merito con elementi di divergenza e pluralismo com’è giusto che sia, ma nel quale ho respirato molto spirito di collaborazione da parte di ogni Gruppo consiliare”. E ancora l’auspicio a smettere di “continuare a cercare le responsabilità di una parte o dell’altra, perché non è produttivo e non è ciò di cui hanno bisogno i cittadini”, mentre serve lavorare “per semplificare la procedura dei rimborsi, mettere a terra le opere manutentive, snellendo la burocrazia e offrendo supporto ai soggetti attuatori”. E, infine, “affrontare le criticità legate alla scelta di utilizzare le risorse Pnrr per finanziare molte opere fondamentali”.

Mentre continuano i sopralluoghi nelle aree più colpite del territorio regionale, il presidente, Michele de Pascale, ha fatto il punto sulla ricostruzione post alluvione anche nell’Aula dell’Assemblea legislativa, in una seduta che ha visto ospite il commissario straordinario, Fabrizio Curcio. “Abbiamo tanto lavoro da fare e serve che questa sede sia quella dello stimolo e della critica: serve che tutti ci facciamo protagonisti di uno scatto e tutti insieme lo sapremo dimostrare”, ha sottolineato de Pascale, aggiungendo che “realizzeremo questo cambio di passo giorno per giorno, senza vendere miracoli, ma mostrando agli emiliano-romagnoli che possiamo farcela lavorando insieme nel loro interesse: ci stiamo impegnando per sbloccare un quantitativo significativo di opere, fiume per fiume, di cui molte sono in corso, mentre su altre vogliamo accelerare”.

Nel suo intervento, anche il commissario Curcio ha voluto ringraziare l’accoglienza in Aula: “Ho registrato una consistente volontà di lavorare insieme e raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. E l’ascolto del territorio è fondamentale, senza non si va lontano”. Infine, i risarcimenti: le 2.500 domande pervenute finora “sono troppo esigue”, occorre intervenire ad esempio “rivedendo il tema di anticipo e saldo”, ha detto il commissario.