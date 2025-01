La sezione di Sassuolo dei Veterani dello Sport è lieta di invitare soci, amici e sostenitori alla tradizionale Cena del Tesseramento 2025, che si terrà giovedì 6 febbraio alle 19,45 presso il ristorante Cà Marta di Sassuolo.

La serata rappresenta un’importante occasione di incontro per celebrare i valori fondanti dei Veterani dello Sport: passione, lealtà, e impegno civico. Sarà un momento per rinnovare il nostro comune impegno nella promozione dello sport come veicolo di inclusione sociale, crescita personale e benessere collettivo.

Lo sport, più che mai, gioca un ruolo cruciale nella nostra società, unendo le generazioni e offrendo modelli positivi per affrontare le sfide contemporanee. Durante la cena, rifletteremo su questi temi, con l’auspicio di coinvolgere sempre più persone nella nostra missione di preservare e diffondere i valori sportivi.

Veterani dello Sport vi aspettano numerosi per condividere una serata all’insegna dell’amicizia, del confronto e della passione sportiva.

Per informazioni e prenotazioni: Ottorino Ferri 3343455480 – Giorgio Barbieri 3441720830