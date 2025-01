Si riunirà giovedì 30 gennaio alle 20.30 presso le sale del Castello il Consiglio comunale, presieduto da Antonietta Vastola. All’ordine del giorno dei lavori sono iscritte tre interpellanze (su giorno del ricordo, medici di medicina generale, notiziario comunale), una delibera (convenzione con il comune di Quattro Castella per il servizio di segreteria) e dieci mozioni proposte dai gruppi consiliari. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.