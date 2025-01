Domenica 2 febbraio, all’Astoria di Fiorano Modenese, è in programma il secondo appuntamento di “Teatro in Fabula”, laboratorio di teatro dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

L’appuntamento di domenica sarà dedicato ad approfondire le proprie emozioni e il proprio lato fantasioso, dando ai partecipanti la possibilità di scoprire nuovi modi per esprimersi. Il laboratorio sarà suddiviso su due orari: dalle 15 alle 16.30 per la fascia d’età 6-10 anni e dalle 17 alle 18.30 per la fascia 11-13 anni.

Teatro in Fabula è proposto dall’associazione “Quelli del ’29”, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, per sperimentare l’arte della recitazione e dell’improvvisazione in un ambiente divertente e accogliente.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 16 febbraio con la scoperta dell’arte del racconto, creando storie e personaggi di ogni tipo, mentre sabato 8 marzo 2025, alle ore 21.00 sarà possibile partecipare a “Storie in pigiama”, un momento speciale per stare insieme prima di dormire, ritrovando l’antica tradizione di narrare storie della buona notte. Verranno raccontate favole conosciute ma anche scritte e interpretate dai partecipanti del laboratorio Teatro in Fabula. Obbligatorio il pigiama! Dopo lo spettacolo tisana e biscotti per tutti prima di andare a dormire. Lo spettacolo è aperto a tutti, il biglietto costa 12 euro.

Ogni incontro prevede un approfondimento diverso per rendere l’esperienza il più multidisciplinare possibile. Si può partecipare a tutti gli incontri o anche a un singolo incontro, al costo di 15 euro l’uno.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 366 3206544 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, il sabato e la domenica solo messaggi WhatsApp, oppure scrivere alla email quellidel29@gmail.com