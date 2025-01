Martedì 4 febbraio, alle ore 20.30 in Municipio a Casina, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro rivolto alle Associazioni di volontariato per analizzare insieme le attività previste nel 2025, nell’ottica di un percorso di dialogo e collaborazione.

Spiega l’Assessora alle associazioni, lo sport, il sociale e la sanità Valentina Davoli: “L’incontro del 4 febbraio intende essere un momento di ascolto e di scambio, per condividere esigenze, idee, proposte e suggerimenti, mettere in rete i punti di forza che ci contraddistinguono. Nei giorni scorsi abbiamo inviato le lettere ai presidenti delle varie associazioni, ma l’invito è esteso a tutti coloro che hanno ruoli attivi all’interno delle stesse. Siamo consapevoli che l’associazionismo è un valore fortissimo del nostro paese, e credo che insieme abbiamo la possibilità di raggiungere risultati straordinari per la sua valorizzazione e promozione”.

www.comune.casina.re.it