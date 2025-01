«Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini e delle bambine»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Fiabe a colori – storie di pace e libertà, che domenica 2 febbraio alle ore 16.30 sarà in scena al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, nell’ambito della Stagione per famiglie a cura di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Fiabe a colori si avvale delle musiche dal vivo di Gaetano Nenna, delle scenografie di Franco Tanzi e della regia di Bernardino Bonzani, che riflette: «In un tempo che ancora vive la frattura insanabile della guerra ci sembra importante parlare di pace e di libertà. E le fiabe lo fanno accendendo sentieri possibili verso l’altro».

Il Teatro Dadà si trova in Piazza Curiel 26 a Castelfranco Emilia (MO).

Contatti: 059 927138, info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com.