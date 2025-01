Dall’Argentina a Maranello per approfondire la passione per i motori. E’ arrivato nei giorni scorsi a Maranello Gaspar Capurro, 18 anni, studente a Balcarce, la città che ha dato i natali a Juan Manuel Fangio e con cui Maranello è unita da un Patto di Amicizia: il giovane studente, originario di Santiago del Estero e da poco diplomato alla scuola superiore Escuela de Educación Secundaria Tecnica N. 1 Lucas Kraglievich, inizierà in marzo a frequentare il primo anno in una facoltà di ingegneria meccanica in Argentina, e in questi giorni si trova nella città del Cavallino ospite presso una famiglia maranellese, dove trascorrerà due settimane, nell’ambito delle iniziative di scambio culturale e formativo previste dal Patto.

Gaspar ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco Luigi Zironi e la giunta comunale al completo, e durante la sua permanenza a Maranello avrà la possibilità di frequentare alcune lezioni all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Ferrari”, scuola di eccellenza nell’ambito della formazione tecnico-motoristica. La visita del giovane studente a Maranello rientra tra le azioni previste dal Patto di Amicizia tra Maranello e Balcarce, da poco rinnovato, un progetto con al centro le opportunità culturali ed economiche offerte dallo scambio bilaterale tra Italia e Argentina, che ha il suo nucleo nel legame che unisce Maranello, città sede della Ferrari, con Balcarce, città natale di Juan Manuel Fangio, tra i più grandi campioni della Formula 1, vincitore del titolo mondiale nel 1956 su una monoposto del Cavallino. Uno scambio che coinvolge più ambiti, da quello turistico e motoristico con il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Fangio di Balcarce a quello enogastronomico, dalle opportunità culturali alla formazione delle nuove generazioni, con il coinvolgimento delle scuole superiori delle due città. Un progetto che prevede una serie di azioni per continuare a creare relazioni istituzionali, potenziare gli scambi culturali, linguistici ed economici come fonte di opportunità per i cittadini. Tra gli obiettivi, lo sviluppo di iniziative su formazione e innovazione (con particolare riferimento a progetti di scambio formativo nel settore dell’automotive tra aziende, istituti di istruzione superiore e università), sport e tempo libero (collaborazione sugli sport motoristici e sulla organizzazione di gemellaggi sportivi e competizioni amichevoli), arte, cultura e memoria (valorizzazione di forme artistiche, manifestazioni culturali, ricorrenze storiche legate alla memoria), turismo delle radici e promozione delle eccellenze dei rispettivi territori.