Un grave lutto ha colpito la Pallavolo Hokkaido Bologna con la scomparsa improvvisa della storica presidentessa Elisabetta Velabri, deceduta all’età di 55 anni a causa di un malore che l’ha colpita mentre si trovava al lavoro.

“Con immenso dolore – scrive la società sportiva – Pallavolo Bologna comunica la scomparsa della storica presidentessa, Elisabetta Velabri, che si é spenta a soli 55 anni, in seguito ad un malore improvviso.

Tutta la società, lo staff e i giocatori si stringono attorno al marito Sandro e alla figlia, per la tragica scomparsa.

Ci lascia una persona meravigliosa e di immenso valore, che negli ultimi anni ha fatto tanto per la pallavolo Bolognese.

Ciao Betta”.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore esprime a nome dell’Amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia, alla società, allo staff e alla squadra: “La ricordo come una dirigente sportiva dai modi gentili che ha dedicato parte della sua vita alla pallavolo, contribuendo con passione alla crescita dello sport bolognese”.