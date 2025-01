Lunedì 3 febbraio alle ore 21 al Cinema AlCorso di Reggio Emilia è in programma la prima assoluta del docufilm La valle ferita. Torrente Enza, tra dissesto idrogeologico e crisi climatica, prodotto dal Comitato per la salvaguardia del Torrente Enza al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini e promuovere un dibattito pubblico aperto e informato, con la regia di Alessandro Scillitani e il testo e la voce narrante di Wu Ming 2.

«L’alta val d’Enza è una delle più scenografiche di tutto l’Appennino emiliano. In alcuni punti, profonda e stretta, come una montagna al contrario, dove la natura cambia man mano che si scende, e ogni livello ha la sua vegetazione, le sue rocce, i suoi profumi» racconta Duilio Cangiari di Università Verde Reggio Emilia «L’Enza ha un grosso problema di erosione. L’acqua, invece di depositare nuovi sedimenti, scava le sponde, formando un vero e proprio canyon. Il livello del torrente scende sotto il livello delle falde, che restano più in alto, quindi l’acqua non ci arriva e non le ricarica».

«L’acqua è vita. Sostiene gli ecosistemi, regola il nostro clima, è una risorsa preziosa e limitata» aggiunge Daniele Bigi del WWF Emilia Centrale «Negli ultimi anni, a seguito dell’inasprimento della crisi climatica, si è riproposta la domanda sul che fare. La risposta, parziale e molto semplificatoria della situazione, spesso ripropone le vecchie logiche, con grandi opere pubbliche che non tengono conto della complessità e della fragilità del territorio della val d’Enza».

«Sul torrente Enza vi sono previsioni di molteplici interventi» concludono «corrispondenti a diverse centinaia di milioni di euro e centinaia di metri cubi di cemento e inerti che rischiano di compromettere ulteriormente la difficile situazione che si è venuta a determinare nel corso dei decenni scorsi».

Il Comitato per la salvaguardia del Torrente Enza è composto da Università Verde Reggio Emilia, WWF Emilia Centrale, WWF Parma, Ass. Terre di Canossa, Federazione Nazionale Pro Natura, LIPU, Canoa club RE, Legambiente Reggio Emilia, Legambiente Parma, Legambiente Val d’Enza, Legambiente Emilia-Romagna, Legambiente Appennino Reggiano, Pro Natura Val d’Enza, Salviamo il paesaggio RE, Green OdV.

Il Cinema AlCorso si trova in corso Giuseppe Garibaldi 14 a Reggio Emilia.

Dopo questa presentazione, a ingresso libero e gratuito, ne sono previste altre in diverse città del territorio. Gli appuntamenti futuri saranno comunicati nelle prossime settimane.