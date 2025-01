Lunedì 3 febbraio, in occasione della Festività di San Biagio, il Comune di Maranello è chiuso. Il Servizio di Stato Civile è reperibile telefonicamente per le sole denunce di morte dalle ore 8 alle 10 di domenica 2 febbraio chiamando il numero 329 9078940. Il 3 febbraio il mercato settimanale di Pozza in Piazza Toscanini si svolgerà regolarmente.