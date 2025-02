È stato inaugurato questa mattina il nuovo padiglione ad alta efficienza energetica nel parco della Montagnola voluto dal Comune di Bologna, ideato dall’architetto Mario Cucinella e da oggi in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi.

Una giornata ricca di iniziative aperte a tutta la cittadinanza, tra musica, letture, proiezioni, esplorazioni guidate, attività per grandi e piccoli, per cominciare a vivere insieme il nuovo centro per l’ambiente e la sostenibilità. Al taglio del nastro il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e Mario Cucinella.

Un nuovo spazio civico multifunzionale dove coltivare il dialogo, un laboratorio di educazione ambientale, un luogo di divulgazione, approfondimento e incontro dedicato ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e della transizione ecologica ed energetica.

Per questo il suo nome è Filla, un neologismo che affonda le sue radici nella lingua greca e gioca su una serie di rimandi. Da un lato Φύλλον/fillon, il termine greco che designa la foglia e che richiama le parole di Cucinella, il quale ha definito il complesso “una foglia bianca posata in mezzo agli alberi”, dall’altro l’assonanza con il verbo Φιλέω/fileo, ossia prendersi cura, voler bene, invito che viene rivolto a tutta la cittadinanza per una gestione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

IL PADIGLIONE NEL PARCO

La struttura multifunzionale, progettata da MCA – Mario Cucinella Architects, è costituita da tre edifici vetrati: una sala polivalente più grande che può ospitare fino a circa 140 persone, uno spazio più piccolo che sarà dedicato ad attività laboratoriali e infine uno spazio destinato a diventare un Kinder Caffè.

L’uso di ampie vetrate curve assicura una connessione visiva costante tra interno ed esterno, permettendo alla luce naturale di penetrare e sottolineando la leggerezza della copertura, andando a creare un ambiente in cui l’interno dei padiglioni è immerso esso stesso nel verde.

Il tetto verde sui padiglioni contribuisce all’isolamento termico e alla gestione delle acque piovane, riducendo l’impatto ambientale.

L’elemento che unisce questi tre padiglioni è una copertura che richiama i celebri portici bolognesi, fornendo riparo e continuità tra le diverse funzioni del padiglione e favorendo quindi incontri e condivisioni.

Il padiglione si configura come un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), riducendo drasticamente consumi energetici ed emissioni rispetto alla precedente struttura temporanea.

L’intervento è stato realizzato dal Comune con un investimento complessivo di circa 3,6 milioni di euro grazie a due finanziamenti europei e un finanziamento comunale, nello specifico:

2.021.428,56 euro con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”, Programmazione risorse aggiuntive REACT-EU finanziate nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 Asse 6;

1.448.828,79 euro con fondi comunali;

205.375 euro con “Impronta verde e neutralità climatica ” nell’ambito del piano operativo di Bologna del programma PN metro plus e città medie sud 2021-2027, Priorità 2 – Sostenibilità ambientale.

La realizzazione dell’opera si inserisce nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessiva finalizzato alla rigenerazione del parco dal punto di vista ambientale e funzionale che prevede interventi per disigillare i suoli, ammodernare gli arredi, potenziare l’illuminazione, valorizzare le connessioni con il resto dell’area. Lo precederà un intervento di realizzazione di un’area giochi innovativa adatta alle diverse età dei bambini e attrezzature per l’allenamento a corpo libero e di riqualificazione dei percorsi pedonali intorno alla fontana, i cui lavori inizieranno a inizio primavera.

Un investimento del Comune da 5,6 milioni di euro finanziati dal Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (per 5,2 milioni di euro) e da un fondo speciale statale per il risanamento di aree degradate nell’ambito di un progetto di sicurezza urbana integrata (per 400.000 euro).

LA GESTIONE

I nuovi spazi di Filla dall’1 febbraio sono in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con la lunga e consolidata esperienza e la competenza degli esperti e delle esperte dell’area Villa Ghigi nell’ambito dell’educazione e divulgazione ambientale per scuole, famiglie e cittadinanza. La Fondazione li gestirà, secondo il modello dell’amministrazione condivisa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e le realtà territoriali da sempre attive nell’animazione del Parco e con il coinvolgimento della cittadinanza.

Il Caffè sarà gestito da Arci Bologna, Frida nel parco, #FreeMontagnola e Officine Solidali Bologna, realtà selezionate tramite avviso della Fondazione IU nelle scorse settimane. In particolare, si avvierà un’attività di somministrazione temporanea che andrà a strutturarsi per fasi progressive fino ad arrivare nei prossimi mesi all’apertura di un Kinder Caffè, cioè di un bar a misura di bambine e bambini.

LE ATTIVITÀ

Lo spazio sarà animato da un programma di iniziative pubbliche, con particolare attenzione a scuole, bambine e bambini, adolescenti e famiglie, riguardanti i temi dell’educazione ambientale; attività di coinvolgimento, divulgazione e sensibilizzazione, rivolte a tutta la cittadinanza, sui temi della natura, della sostenibilità ambientale e della transizione energetica ed ecologica (come workshop, conferenze, passeggiate, laboratori, ecc.), in sinergia con il progetto Bologna Verde; ma anche iniziative pubbliche di approfondimento su natura e storia del territorio (ad esempio attraverso la presentazione di riviste, libri, ecc.).

Per rispondere ulteriormente ai bisogni emersi dal territorio, questi spazi avranno inoltre un’importante funzione civica e sociale, attraverso momenti quotidiani dedicati alla libera fruizione da parte delle persone e momenti destinati ad ospitare iniziative promosse e organizzate dalle realtà civiche cittadine.

Sono infine in corso le prime interlocuzioni per avviare anche un’attività profit di locazione degli spazi a soggetti diversi in alcuni momenti della settimana.

Tra le prime attività in partenza a cura di Fondazione IU Rusconi Ghigi Porte aperte a Filla, un’apertura quotidiana dalle 9.30 alle 17.30 che, già da lunedì 3 febbraio, permetterà a scuole, cittadinanza, giovani e famiglie di scoprire i nuovi spazi. Particolare attenzione sarà data al pubblico di bambine e bambini che, tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30, con l’appuntamento Montagnola Aperta, saranno accolti per esplorazioni, giochi e letture sul verde, sia negli spazi di Filla che nel parco.

Nella fascia oraria di apertura quotidiana la Fondazione IU svilupperà inoltre attività didattiche e formative per le scuole di ogni ordine e grado, in continuità con le attività di educazione ambientale che già svolge in altre aree della città, dal parco Villa Ghigi al parco Grosso al LEA Villa Scandellara, e grazie anche al coinvolgimento dello Show Room Energia e Ambiente che porterà a Filla alcune delle sue attività didattiche.

Tra i primissimi appuntamenti da segnare in agenda, lunedì 3 febbraio alle 18 l’incontro pubblico Montagnola, un parco in trasformazione, per fare il punto sullo stato di avanzamento della riqualificazione complessiva del parco della Montagnola, nell’ambito di Bologna Verde.

Giovedì 6 febbraio dalle 17.30 Filla incontra l’edizione 2025 di ART CITY Bologna con l’inaugurazione di LEGGERE CREATURE inside out, installazione di Danilo Traverso in collaborazione con il Piano della Notte, nell’ambito di Montagnola H24 – il progetto che prevede l’apertura continuativa e il presidio del parco 24 ore su 24 per rendere il parco un luogo di ritrovo sicuro e accogliente per tutte e tutti. Intorno alla nuova struttura di Filla, l’intervento artistico di Traverso prevede il posizionamento di grandi animali marini, tra balene, delfini e tentacoli di polpi, galleggianti su piscine d’acqua, figure leggere come l’aria che, con effetto straniante, emergeranno dalla terra dando vita a una danza luminosa e sonora grazie alla partitura musicale composta da Paola Samoggia.

Sabato 8 febbraio dalle 10.30 Filla ospiterà il workshop Cambiamenti climatici e resilienza: le voci della cittadinanza organizzato da Gabriele Ferri, docente all’Università di Eindhoven che sta portando avanti una ricerca che ha incluso, insieme ad altre città europee, anche Bologna, analizzando la risposta delle comunità alle recenti alluvioni che hanno colpito la nostra regione. L’8 febbraio Filla sarà poi uno dei luoghi ‘imperdibili’ della ART CITY White night in Montagnola, con le ‘bolle’ colorate in dialogo con l’installazione.

Lunedì 10 febbraio dalle 17.45 è in programma Facciamo Luce: Accendi il Risparmio, un incontro gratuito dello Sportello Energia del Comune di Bologna durante il quale si potranno ascoltare i consigli di persone esperte e partecipare a momenti interattivi per trovare risposta alle proprie domande sui temi dell’efficienza energetica, del risparmio economico e dell’energia rinnovabile.

Giovedì 13 febbraio dalle 18 ci sarà la prima presentazione pubblica di TALEA – Green cells leading the green transition, progetto europeo che mira a contrastare il fenomeno delle isole di calore attraverso azioni di rinverdimento in città, nell’ambito del più ampio percorso di Bologna Verde. Alla presentazione degli obiettivi e degli interventi previsti seguirà un’attività laboratoriale di educazione ambientale.

Ricco anche il programma dedicato ai più piccoli, con un primo ciclo di 12 laboratori per bambine e bambini sui temi del riciclo creativo in programma dal 5 al 28 febbraio a cura di Arci Bologna in collaborazione con altre 7 associazioni del territorio, in vista della grande parata del Carnevale del 2 marzo.

Non mancheranno infine opportunità legate al benessere, come un ciclo di 9 lezioni di yoga gratuite a cadenza settimanale a cura dell’Associazione Enecta Free Fitness che prenderà il via lunedì 17 febbraio alle 19.30, nell’ambito delle azioni realizzate dal Piano Notte del Comune di Bologna.

I dettagli di questi e di tutti gli altri appuntamenti in programma, in continuo aggiornamento, sono disponibili su fondazioneiu.it