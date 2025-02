Questa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, sono intervenuti in città a seguito della richiesta di soccorso di un automobilista. L’uomo, mentre attraversava un incrocio stradale a bordo del suo furgone, veniva gravemente tamponato da un altro veicolo il cui conducente, appena sceso dallo stesso, si dava inspiegabilmente alla fuga a piedi.

I militari giunti sul posto, avvalendosi della testimonianza del richiedente (che non riportava ferite, ma solo seri danni al mezzo) ma anche di altri cittadini, non avevano troppa difficoltà ad identificare l’autore del sinistro che, durante l’esecuzione dei rilievi stradali, si riportava nella località dell’incidente dando giustificazioni poco plausibili della sua condotta di guida.

Eseguendo un’ispezione sul suo mezzo di trasporto, i Carabinieri trovavano, custodita nel cruscotto, una pistola “a gas” priva del tappo rosso all’estremità della canna, munita di ricarica e piombini di scorta.

L’arma, del cui porto l’interessato non dava giustificazione lecita, veniva sequestrata e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti per chiarirne la potenzialità offensiva. L’uomo, un 28enne originario del modenese, veniva indagato in stato di libertà per il porto abusivo di armi e sanzionato per plurime violazioni al Codice della Strada.