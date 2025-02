I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, hanno arrestato un italiano appena maggiorenne, disoccupato, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I Carabinieri, durante tali operazioni, su delega dell’Autorità Giudiziaria che ha coordinato le indagini, hanno identificato il presunto responsabile e lo hanno informato della situazione. Il giovane, il quale si è mostrato sin da subito collaborativo nei confronti degli operanti, è stato trovato in possesso circa 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 10 grammi circa di marijuana e di circa 9 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto anche la somma in denaro di circa 1300 euro in contanti e del materiale per il confezionamento.

Appurato ciò al termine delle operazioni, tutto il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato e lo stupefacente consegnato ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Il giovane è stato arrestato e dopo il processo per rito direttissimo, su disposizione del Giudice è stato sopposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria.