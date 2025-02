Il Rettore Giovanni Molari e la presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo di progetti condivisi in ambiti strategici come innovazione, sostenibilità, formazione e inclusione sociale, creando un ponte tra ricerca accademica e realtà produttive.

L’accordo, la cui implementazione sarà supportata da un comitato operativo volto a intercettare esigenze di entrambe le parti, ha l’obiettivo principale di intensificare il legame tra ricerca, innovazione e sviluppo territoriale, mirando a generare benefici sia per il tessuto economico locale che per la comunità accademica. Saranno sviluppati progetti di ricerca e verranno organizzate attività formative sia all’università sia in Legacoop Bologna, iniziative di orientamento al lavoro e di cooperazione allo sviluppo.

Già con il protocollo d’intesa del 2016, Legacoop Bologna aveva avviato la collaborazione con il mondo della ricerca e dell’innovazione e aumentato la partecipazione di studenti e ricercatori nei programmi di promozione cooperativa. Grazie all’accordo siglato nel 2019, che è stato rinnovato oggi per altri cinque anni, si è rafforzato ulteriormente il legame tra le due parti che, in questi anni, hanno avviato molteplici iniziative e attività.

Unibo e Legacoop Bologna, in passato, hanno fondato “AlmaVicoo Centro Universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa”, un’associazione senza fine di lucro che persegue finalità formative, scientifiche e culturali, nata per promuovere la collaborazione nell’ambito dell’alta formazione, la formazione continua e il placement, promuovere l’innovazione delle imprese cooperative e gli studi sul management dell’impresa cooperativa e sull’etica degli affari.

“Sono molto contento di questo nuovo accordo che vuole consolidare e potenziare percorsi già avviati, sia nel campo della formazione – come per esempio il Corso di alta formazione “Coo.D.E – Cooperative Digital Education” rivolto a educatrici ed educatori in servizio nelle cooperative aderenti a Legacoop – sia per la partecipazione di Legacoop Bologna come un attore fondamentale nei percorsi di sviluppo imprenditoriale, offerti dal nostro Ateneo, sul tema impresa cooperativa – ha detto il Rettore Giovanni Molari“.

“Il rinnovo, per la terza volta consecutiva di questo accordo fotografa la qualità delle relazioni che Legacoop Bologna ha sviluppato in modo costante con l’Alma Mater in questi anni – ha aggiunto la Presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini – Lo scambio di reciproco interesse tra due ecosistemi che, con missioni diverse e diverse risorse, sono obbligate ad occuparsi di futuro nell’interesse delle persone, delle imprese e delle proprie comunità di riferimento. La nostra collaborazione può e deve quindi consentire ad entrambe non solo di fruire di strumenti diretti per la ricerca, il reclutamento, il placement, l’innovazione produttiva, ma anche di mettere in rete patrimoni di conoscenza indispensabili per promuovere un modello di sviluppo sostenibile che interpreti in modo responsabile ed etico le transizioni che stiamo attraversando”.