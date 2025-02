Francesco Tesei, il più grande mentalista d’Italia, porterà il suo nuovo spettacolo WOW al Teatro Consorziale di Budrio il prossimo 8 febbraio 2025, ore 21.

Musicista, artista, illusionista, regista, grafico e molto altro, Francesco Tesei gira da anni i teatri d’Italia con i suoi spettacoli dove racconta i suoi esperimenti di Mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico. WOW è proprio il concetto di “Meraviglia” che emerge come emozione primordiale e come elemento fondamentale per sviluppare la capacità di cogliere sfumature della realtà che arricchiscono la nostra esistenza di dimensioni, significato e bellezza. Senza bisogno di scomodare alcun “potere paranormale”, e contemporaneamente senza ridurre l’esperienza ad una serie di “enigmi da risolvere”.

Infoline: 051-6928229 – biglietteria@comune.budrio.bo.it – www.teatroconsorzialebudrio.it