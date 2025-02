Quali sono i compiti del difensore civico? Come funziona questo organo di garanzia? A spiegarlo agli studenti del “Cattaneo-Deledda” è il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, dott. Guido Giusti.

L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha istituito nel 2023 questo organo di garanzia, a tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini che ritengano di essere stati lesi da provvedimenti o comportamenti illegittimi tenuti dalla pubblica amministrazione.

Dopo un primo incontro con le classi Quinte degli Indirizzi Commerciale e Made in Italy, tenuto il 27 gennaio – il primo di questo genere organizzato all’interno di una scuola in ambito regionale – il difensore civico dott. Guido Giusti, assieme al collaboratore dott. Luca Corbellini, torna venerdì 7 febbraio (dalle ore 10.00 alle 12.00) nella biblioteca dell’Istituto, per dialogare con le classi Quinte dell’indirizzo Socio-Sanitario.