Sabato 8 febbraio (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio è tutto esaurito per L’uomo più crudele del mondo, spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da Lino Guanciale e Francesco Montanari.

Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paolo Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. “Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte… lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” dirà Veres al giornalista. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Lino Guanciale e Francesco Montanari sono due dei più amati attori dello spettacolo nazionale, le cui qualità interpretative vengono esaltate sul palcoscenico teatrale che, in particolare per Guanciale, resta la principale “vocazione”.

Davide Sacco – autore, regista e operatore culturale – è attualmente direttore artistico del Teatro di Narni assieme a Francesco Montanari.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Dow, GF, Andria.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it