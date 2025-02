Venerdì 7 febbraio 2024, alle ore 11:15, presso il sottopassaggio che collega il centro di Guastalla alla zona dell’ospedale, in via Castagnoli, alla presenza del vicesindaco Chiara Lanzoni e degli alunni dell’Istituto Comprensivo F. Gonzaga, sarà inaugurato il “Murales dell’Inclusione”.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo assieme all’Amministrazione Comunale celebrano il valore delle diversità e delle differenze attraverso la street art.

Si tratta di un’azione nata nell’ambito di un più vasto progetto INARREST-ABILI proposto dall’insegnante Elisa Lauria della funzione strumentale all’inclusione e attivato e portato a termine dalla professoressa di Arte Lara Anteghini con l’ausilio della professoressa Reema Braghiroli. Queste insegnanti hanno guidato un gruppo di ragazzi delle terze classi della secondaria di primo grado (ex terza media) che, attraverso un progetto pomeridiano, hanno dato voce alla loro forza espressiva, lasciando un segno sul territorio guastallese in uno spazio individuato con il Comune di Guastalla.

“L’intenzione è di inserirsi nella tradizione ormai decennale dei Murales dell’inclusione, un’arte che decori le città, veicoli un contenuto significativo, ma soprattutto attivi nelle ragazze e nei ragazzi “graffitari” le risorse – espressive, cognitive e sociali – per realizzare concretamente un’inclusione diffusa, di cui il graffito rimane a testimonianza” hanno detto le docenti.

Il murales è, quindi, un segno che sta per accoglienza, inclusione, messa in discussione e apertura verso l’altro. Non è, quindi, un caso che Scuola e Comune abbiano messo a servizio questa esperienza di tutta la collettività, scrivendo su un muro il termine stesso “Inclusion”, decorato dalle stilizzazioni iconiche alla Keith Haring, ricordando che la comunità, contro ogni esclusivismo, è inclusività e partecipazione.

“Sono molto soddisfatta di questa collaborazione ed è molto positivo che i ragazzi si prendano cura di uno spazio comune con i loro insegnanti, usando le forme artistiche” ha commentato il vicesindaco Chiara Lanzoni.