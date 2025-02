Cambiano le giornate in cui Sassuolo sarà interessata dalle riprese cinematografiche di una serie televisiva, che da quattro diventano due, e l’ordinanza n°23 firmata oggi dalla Comandante della Polizia Locale modifica anche le giornate in cui viabilità e sosta subiranno modifiche nelle vie interessate.

Sabato 8 Febbraio

Piazza Garibaldi chiusa al traffico veicolare dalle ore 21 di Venerdì 07 Febbraio alle ore 21 di Sabato 08 Febbraio eccetto mezzi autorizzati e residenti;

Via 23 Aprile : tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 21 di Venerdì 07 Febbraio alle ore 21 di Sabato 07 Febbraio eccetto mezzi autorizzati e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 21 di Venerdì 07 Febbraio alle ore 21 di Sabato 08 Febbraio.

Via Menotti , tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazzale Teggia: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 21 di Venerdì 07 Febbraio alle ore 21di Sabato 08 Febbraio.

Parcheggio camion via Regina Pacis , nel tratto compreso tra via Vittime 11 Settembre e via Monaco: parte di parcheggio chiusa al traffico veicolare dalle ore 21di Venerdì 07 Febbraio alle ore 21 di Sabato 08 Febbraio

Giovedì 13 Febbraio

Chiusura al bisogno intersezione via Cavallotti con via Indipendenza nel periodo compreso tra le ore 14 alle ore 21 di Giovedì 13 Febbraio

Via Cavallotti lato est, nel tratto compreso tra via Indipendenza e il civico 173 di via Cavallotti: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14 alle ore 21 di Giovedì 13 Febbraio