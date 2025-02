“I nuovi dati sulle immatricolazioni dell’Università di Bologna sono confortanti. Nonostante le crescenti difficoltà economiche del Paese e la sempre maggiore difficoltà delle famiglie rispetto al caro vita, l’aumento dell’inflazione e anche la pressione abitativa, la nostra città continua a confermarsi come attrattiva soprattutto per i giovani, e questo vale in particolare per il nostro ateneo che rimane un punto di riferimento fondamentale per il Paese e per il futuro della nostra città.

Di particolare rilievo sono i numeri sulle immatricolazioni degli studenti internazionali e delle lauree magistrali che dimostrano, da un lato la sempre maggiore rilevanza internazionale della nostra città e la sua apertura al mondo, dall’altro anche la credibilità che il nostro ateneo ha rispetto alla formazione avanzata”.