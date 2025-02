Sono sempre di più i cittadini di Modena e provincia che accedono all’ambulatorio medico di Fondazione Ant che da aprile 2024 (quando è stato inaugurato) ad oggi, ha erogato ben 2900 visite gratuite volte alla prevenzione oncologica e alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche.

Sito a Modena in viale Verdi 60, a questo ambulatorio – dedicato a William Arletti delegato Ant dal 2001 al 2013 e a Pierfederico Panzacchi, vice delegato Ant dal 1998 al 2001 morto prematuramente in un incidente stradale – si accede tramite prenotazione online (ant.it/prevenzione/registrazione-visite/ – per informazioni: 059 238181) e le visite si effettuano dal lunedì al sabato con un calendario concordato preventivamente con i professionisti (5 dermatologi, 3 radiologi, 1 oncologo).

«La realizzazione di questo spazio dedicato alla comunità ci ha consentito non solo di ampliare l’offerta delle nostre visite (nel 2023 erano state 1700, 2900 nel 2024) ma anche di realizzare un nuovo progetto dedicato alla prevenzione dei reni e della vescica, patologie purtroppo in aumento negli ultimi anni – spiegano da Fondazione Ant Modena – Le visite effettuate nell’ultimo anno riguardano il Progetto Melanoma, Progetto Tiroide, Progetto Testicolo e Progetto Mammella».

Tutte le visite sono gratuite per il cittadino e sono frutto di raccolte fondi che ANT realizza attraverso i propri charity, banchetti e altre iniziative. «E’ doveroso ringraziare tutti coloro che con generosità condividono con Ant un progetto di benessere comune – sottolinea Maria Concetta Pezzuoli, delegata Ant Modena – Le visite di prevenzione costituiscono per ANT l’impegno economico più importante, i professionisti vengono infatti da noi retribuiti, mentre la visita è gratuita per chi ne usufruisce. A partire da quest’anno, chi lo desidera potrà sottoscrivere la tessera Sostenitore Ant, per ricevere tutte le informazioni sul calendario della prevenzione».

Questo ambulatorio è certificato dall’Ausl e rappresenta il punto di arrivo naturale per l’impegno che da oltre 20 anni la delegazione di Ant Modena dedica al territorio: dal 2009, sono stati incontrati oltre 25.000 studenti con 14.000 visite per il progetto melanoma e dal 2004 sono state offerte 34000 visite di prevenzione secondaria suddivise nei vari progetti, mentre per la prevenzione primaria dei vari progetti sono state incontrate oltre 50.000 persone fra cittadini e studenti.

«L’idea di promuovere la prevenzione oncologica è nata nel 2004 a Modena con il delegato William Arletti, quando alcuni dermatologi si resero disponibili ad andare nelle piazze modenesi su un camper invitando i cittadini a sottoporsi ad una visita. Nel 2009 si è poi deciso di entrare nelle scuole di secondo grado di Modena e provincia con gli specialisti per fornire ai ragazzi gli strumenti e le conoscenze a tutela della propria salute, oltre a visite gratuite. Nel 2024 – conclude Pezzuoli – abbiamo incontrato 1500 studenti per la prevenzione primaria e svolto 304 visite di prevenzione secondaria. In questo contesto, anche il mondo delle aziende dedica sempre maggiore attenzione alla salute dei propri dipendenti, e per questo Ant organizza progetti di prevenzione all’interno degli ambulatori aziendali del territorio modenese: lo scorso anno sono state coinvolte oltre 20 aziende, per un totale di 2600 dipendenti visitati».