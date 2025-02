Koen Lenaerts sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università di Bologna, il 937° dalla sua fondazione. L’evento, che vedrà anche la presenza della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si svolgerà sabato 1 marzo, alle ore 11, presso l’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 – Bologna) e in diretta streaming su Youtube. Nell’occasione, il Rettore Giovanni Molari consegnerà al Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea Koen Lenaerts il Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Alma Mater.

Nel corso della cerimonia il giurista belga Koen Lenaerts, terrà una lectio magistralis su “Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: difendere i valori comuni europei”. La solidarietà fra gli Stati membri nel quadro dell’Unione europea appare, anche alla luce degli eventi più recenti, l’unica risposta possibile alle sfide cui l’Unione e i suoi cittadini si trovano di fronte. Tale solidarietà presuppone a sua volta una condivisione dei valori fondamentali dell’Unione da parte di tutti gli Stati membri. Alcuni casi concreti hanno permesso alla Corte di Giustizia di chiarire la portata di questi valori che costituiscono un nocciolo di “identità europea”, la quale si aggiunge, senza sostituirsi, alle identità nazionali, come illlustra il motto dell’Unione, “uniti nella diversità”.

Koen Lenaerts si è laureato in giurisprudenza e ha ottenuto un dottorato alla Katholieke Universiteit Leuven. Ha conseguito un Master of Laws e un Master in Public Administration presso l’Harvard University.

Professore di diritto europeo dal 1983 alla Katholieke Universiteit Leuven, nel corso della sua carriera accademica ha insegnato al Collège d’Europe di Bruges e alla Harvard Law School in qualità di visiting professor.

Dal 1989 al 2003 è stato giudice presso il Tribunale di primo grado europeo. Nel 2003 è stato eletto giudice della Corte di giustizia europea, di cui è stato vicepresidente dal 2012 al 2015.

Nell’ottobre 2015, Lenaerts è stato eletto presidente della Corte di giustizia e da allora ricopre tale carica.

Gli sono state attribuite moltissime onorificenze e titoli accademici e nel 2005 il Re del Belgio gli ha conferito il titolo di barone.

E’ autore di diverse centinaia di pubblicazioni scientifiche in varie lingue, che analizzano tutti i temi dell’ordinamento dell’Unione europea.