Riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l’athletic theatre nel panorama della danza italiana, Kataklò Athletic Dance Theatre torna ospite al Teatro Celebrazioni di Bologna con Back to Dance. Lo spettacolo, che celebra il desiderio di danzare come inno alla vita e alla socialità, dopo il successo riscosso nel 2023 è riproposto domenica 9 febbraio alle ore 18.00.

Sul palcoscenico sono impegnati sei danzatori – Matteo Battista, Carolina Cruciani, Sara Palumbo, Samuel Puggioni, Federico Ravazzi ed Erika Ravot – diretti da Giulia Staccioli, che firma inoltre le coreografie: un accostamento di frammenti inediti e di repertorio, volti a trasmettere un messaggio positivo e di speranza.

Back to Dance si sviluppa in un tempo unico che si divide in quattro fasi – umanità, mitologia, eroismo e leggerezza – e racconta il desiderio umano condiviso di ricominciare, di continuare a vivere nonostante le difficoltà: anche quando crollano tutte le certezze, l’uomo sa reinventarsi e rialzarsi.

Lo spettacolo vede il disegno luci di Sharon Remartini e Fabio Passerini. L’assistente alle coreografie è Irene Saltarelli.

