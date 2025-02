Il 17 marzo, la fermata di Pieve Rossa, sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla, verrà ripristinata per due treni, uno la mattina presto e l’altro nel primo pomeriggio. È una delle novità emerse dal tavolo di lavoro istituito per far fronte alle criticità legate alla puntualità del servizio lungo la linea; tavolo che coinvolge la Regione, i Comuni di Reggio Emilia, Guastalla, Novellara, Bagnolo in Piano, l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, FER e Trenitalia Tper.

“Dopo l’avvio della fase sperimentale – afferma l’assessora alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo-, che ha portato al ripristino di una fermata in seguito alle interlocuzioni con l’amministrazione comunale, il confronto proseguirà con un secondo incontro, già entro la fine del mese. Abbiamo un obiettivo preciso: assicurare un buon servizio a chi si sposta, quotidianamente, per lavoro o per studio con il trasporto pubblico”.

Nella prima fase di lavoro, è stata definita in fase sperimentale la rimodulazione degli orari della linea, con la soppressione di alcune fermate (Pieve Rossa, Pratofontana e alcuni orari di San Giacomo e San Giovanni). Dopo un mese di monitoraggio dall’avvio del nuovo orario, il 7 gennaio scorso, che ha dato esiti positivi, si è valutato come ulteriore provvedimento il ripristino, a partire dal 17 marzo, della fermata di Pieve Rossa per i treni 90169 (Guastalla-Reggio Emilia 6:20-7:16) e 901802 (Reggio S. Lazzaro-Guastalla 14:16-15:19), con l’eventuale anticipo di 1 minuto.

I lavori del tavolo proseguiranno con una seconda riunione entro febbraio in modo da costruire un quadro finalizzato a risolvere i nodi della linea; quadro che sarà consolidato a giugno 2025 per diventare funzionale da settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.