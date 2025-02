Sviluppare progetti per l’educazione stradale, lezioni formative e attività pratiche per insegnare ai cittadini, soprattutto ai giovani, le modalità per prevenire un incidente, conoscere i meccanismi fisici e psicologici che si innescano prima e dopo uno scontro e la promozione di comportamenti sicuri al fine di contrastare ogni forma di incidentalità stradale correlata all’assunzione di alcol e droga.

E’ l’obiettivo del bando nazionale promosso dall’Unione Province Italiane “Mobilità Sicura”, finanziato con il Fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Provincia di Modena in questi giorni, ottenendo 100mila euro di finanziamento.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ribadisce «grande soddisfazione per aver vinto il bando Mobilità Sicura, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci permetterà di sviluppare e rafforzare progetti fondamentali per l’educazione stradale sul nostro territorio. Questa vittoria rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare la nostra comunità sulla cultura della sicurezza stradale, tema di assoluta importanza per garantire il benessere di tutti i cittadini.

Il nostro obiettivo è quello di implementare iniziative che coinvolgano soprattutto i più giovani, affinché possano diventare protagonisti responsabili sulla strada. La sicurezza non è solo una questione di infrastrutture, ma anche di educazione e consapevolezza. Grazie a questo finanziamento, avremo l’opportunità di realizzare attività formative nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e percorsi didattici che favoriranno un cambiamento positivo nei comportamenti quotidiani degli utenti della strada».

Anche il comandante della polizia provinciale Luca Gozzoli sottolinea che «essere arrivati quinti in Italia nella graduatoria definitiva, ci dimostra l’ottimo lavoro svolto dalla nostra struttura, dal corpo di polizia provinciale che si occuperà di coordinare le azioni previste dal progetto e dell’importanza che diamo a questo obiettivo. Stiamo definendo ora quali linee operative adottare per dare concretezza alle idee che abbiamo sviluppato in questi mesi così da poter avere una ricaduta diretta e significativa sulla comunità modenese, specialmente quella dei giovani neopatentati».

Nelle prossime settimane saranno definite le linee operative e le azioni che saranno messe in campo dalla Provincia. L’iniziativa “Mobilità sicura” ha lo scopo di supportare la realizzazione delle azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani, in partenariato con istituzioni ed enti del territorio quali ad esempio i Comuni rientranti nella provincia, le Prefetture e, per il tramite di queste, le Forze di Polizia, gli Uffici scolastici regionali e istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado), le autoscuole e Aci.