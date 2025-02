Tre percorsi formativi per giovani musicisti che vogliano fare della musica un mestiere oltre che una passione. A proporli è la Fondazione Toscanini, di cui l’Amministrazione Comunale di Sassuolo è socio fondatore.

ARCHI essere il primo leggio in orchestra

Il corso è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: violino, viola, violoncello e contrabbasso. Obiettivo: Preparare a ricoprire il ruolo di primo leggio in orchestra, fornendo le competenze nei repertori sinfonico, lirico e cameristico, con particolare attenzione ai passi orchestrali e ai ‘soli’.

Durata: n. 150 ore (n. 120 ore di aula e n. 30 ore di project work).

Docenti: prime parti sezione archi della Filarmonica Arturo Toscanini Francesco Cilluffo, Enrico Onofri, Valter Sivilotti, Silvia Chiesa, Miriam Prandi, Programma didattico: Passi Orchestrali Solistici, Barocco e Classicismo, Romanticismo e Novecento, la Contemporaneità, Affrontare l’audizione, Intelligenza Artificiale, Ricerca Attiva Lavoro.

SAXOFONO dal Novecento alla contemporaneità

Il corso è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: saxofono soprano, alto, tenore o baritono. Obiettivo: Fornire competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo profilo per svolgere e gestire consapevolmente il proprio ruolo, sia da solista sia in orchestra e in ensemble, al fine di favorire/aumentare le possibilità di permanenza nel mercato del lavoro.

Durata: n. 128 ore (n. 104 ore di aula e n. 24 ore di project work).

Docenti: Massimo Ferraguti, Federico Mondelci, Marco Ferri, Emiliano Vernizzi, Fabrizio Benevelli, Mario Giovannelli, Giovanni Contri. Programma Didattico: Classico: solista con orchestra; Classico: in orchestra e polistrumentismo; Musica di Scena; Jazz; Musica Leggera, Pop e Rock; la Contemporaneità (Gipsy, Street, Fusion, Elettronica); Progettare Eventi, Gestione Performance; Nuove Tecnologie e Intelligenza Artificiale; Ricerca Attiva Lavoro.

BIG BAND dalle sezioni al full ensemble

Il corso è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: saxofono (alto, tenore e baritono), tromba, trombone, chitarra, contrabbasso/basso elettrico, batteria, pianoforte. Obiettivo: fornire competenze specialistiche per la gestione del proprio ruolo in sezione (fiati e ritmica) e in full ensemble della Big Band, al fine di ottenere un elevato standard performativo che aumenti le occasioni lavorative di prestigio.

Durata: n. 150 ore (n. 120 di aula e n. 30 di project work).

Docenti: Beppe Di Benedetto, Emiliano Vernizzi, Andrea Tofanelli, Andrea Andreoli, Maurizio Campo. Programma didattico: repertori Swing, Be Bop, Hard Bop, Free dagli Anni Trenta fino alla contemporaneità; Intelligenza Artificiale; Ricerca Attiva Lavoro

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 23 del prossimo 2 marzo: la domanda completa degli allegati richiesti va inviata entro le ore 23 del 2 marzo 2025, via mail a: toscaniniacademy@latoscanini.it

Luogo di svolgimento audizioni: Centro di Produzione Musicale Fondazione Arturo Toscanini – Parma.

Sedi di svolgimento lezioni: Parma, Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” e Faenza, Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”

Frequenza: la partecipazione è gratuita e la frequenza è obbligatoria.

Certificato rilasciato: attestato di Frequenza, utile per concorsi e audizioni

Scritture Artistiche: gli allievi che conseguiranno almeno il 70% delle presenze avranno accesso alla fase di inserimento professionale mediante scritture artistiche.

Requisiti di Ammissione: residenza o domicilio in Emilia-Romagna, età superiore ai 18 anni, diploma di liceo musicale, conservatorio o equivalente, formazione informale documentata e/o esperienza lavorativa precedente.