I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, al termine di un’attività investigativa caratterizzata da appositi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di rapina in concorso.

In particolare, i Carabinieri, dopo i recenti episodi di violenza verificatisi nell’ultimo periodo nei luoghi abitualmente frequentati da giovani adolescenti e nelle adiacenze di un istituto scolastico del centro, principalmente in concomitanza con l’uscita degli studenti dalle lezioni, hanno intensificato i controlli al fine contrastare tale fenomeno. Le tempestive indagini dei Carabinieri e la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza comunale, hanno permesso di individuare un gruppo di giovani che era solito arrivare in paese a bordo di autobus di linea, scendere alla fermata di Piazza Bracci e dirigersi nel vicino Parco 2 Agosto e presso l’istituto scolastico. Nella circostanza, due di loro, una volta staccatisi dal gruppo, hanno adescato e raggiunto due adolescenti provenire in senso contrario al loro: mentre il primo svolgeva la funzione di “palo”, l’altro, con tono minaccioso e prepotente, ha intimato alla vittima di consegnargli il denaro in suo possesso per poi strappargli energicamente dalle mani il portafogli ed impossessarsi del denaro contenuto al suo interno pari a 50euro. La comitiva, una volta ricomposta, è stata bloccata dai Carabinieri nei pressi nel parcheggio dell’istituto scolastico poco distante dal luogo della rapina, recuperando così anche l’intera refurtiva nella disponibilità dei due minorenni ritenuti i presunti responsabili della rapina, i quali nel frattempo l’avevano già divisa rispettivamente in 30 e 20 euro, quest’ultimi trovati nella disponibilità del “palo”.