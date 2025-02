In piazza Roma si è tenuto questa mattina, domenica 9 febbraio, l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli per ricordare la prima sfilata pubblica del Tricolore che avvenne proprio in città il 12 febbraio del 1797. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana. Fu a Modena, infatti, che per la prima volta venne utilizzato in una manifestazione.

Alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, del prefetto Fabrizia Triolo, del comandante dell’Accademia Militare gen. Davide Scalabrin, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di parlamentari, consiglieri regionali e comunali, si è svolto il momento celebrativo con i cadetti dell’Accademia schierati. Sono stati quattro gli allievi a issare le bandiere, quella italiana e quella dell’Unione europea, sui pennoni. Un ufficiale frequentatore ha letto un testo sul tricolore

La celebrazione della ricorrenza era stata sollecitata dal Consiglio comunale nel 2023 approvando una mozione presentata da Alberto Bosi (Alternativa Popolare), e nel 2024 si era tenuto per la prima volta il momento celebrativo dedicato al Tricolore.